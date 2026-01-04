La crecida del río Guadalhorce activa la alerta amarilla tras las intensas lluvias de la borrasca Francis

La borrasca Francis ha traído intensas lluvias que a lo largo de la noche han descargado especialmente en el Valle del Guadalhorce con mayor intensidad. Sin los problemas que ocasionó el anterior temporal -Emilia-, lo cierto es que Cártama y Casarabonela han vivido una noche de mucha lluvia, lo que está ocasionando la crecida del río Guadalhorce, que alcanza ya el nivel amarillo de alerta, según datos de la Red Hidrosur.

Casarabonela fue el punto de la provincia que más lluvia ha recibido hasta las 8.00 horas, con 72,5 litros por metro cuadrado, seguido de Cártama con 47,1 litros por metro cuadrado, que vuelve a recibir una cantidad importante de precipitaciones. En esta ocasión, aunque el caudal del Guadalhorce está incrementándose y ya está en aviso amarillo, sin los problemas vividos hace justo una semana con las inundaciones de la borrasca Emilia.

Habría que sumar también lo caído en otros puntos del Valle del Guadalhorce, que en 12 horas han recibido también una cantidad apreciable y que termina desagüando en la cuenca del río. Así, en Coín se han recogido 27 litros; en Aljaima (río Guadalhorce), 32,7 litros; y en el río Turón (Ardales), 39 litros.

El río Guadalhorce, en alerta amarilla

La crecida del río Guadalhorce en las últimas horas había elevado el caudal a 2,99 metros de altura a las 8.00 horas, superando el límite considerado para decretar la alerta amarilla, que está en 2,35 metros. La previsión de la Red Hidrosur es de que siga creciendo en las próximas horas. Por ahora se encuentra lejos de su máximo, que fue 5,78 metros de altura y que fue origen de importantes inundaciones.

El Ayuntamiento de Estepona cierra el paso en el río Guadalmansa por el aumento del caudal / Ayuntamiento de Estepona

Lluvia en la Costa del Sol

Otra de las zonas de intensas precipitaciones ha sido la Costa del Sol, en especial en las zonas altas que hay en el interior. En Majada de las Lomas, en la Sierra de Mijas, se han recogido hasta ahora 53 litros por metro cuadrado, mientras que en Jubrique -ya más en el interior, en Sierra Bermeja, 47,6 litros.

Además, se vivieron intensas precipitaciones en el entorno de Estepona, Marbella y Fuengirola. Entre los datos aportados por la Red Hidrosur, destacan los los 40 litros recogidos en Guadalmansa; los 21,7 en el río Guadaíza o los 19,6 litros en la depuradora de Marbella.

Esto ha provocado que el Ayuntamiento de Estepona instalara vallas en los pasos del río Guadalmansa para impedir el acceso de vehículos y personas, ante el aumento de caudal por todas las lluvias recogidas por su cuenca.

Además, la Junta de Andalucía ha abierto las puertas del embalse de La Concepción, que ayer superaba el 80% de su capacidad y las lluvias de esta noche llevaron a su cota máxima, para aliviar parte de sus reservas y asumir los aportes de los ríos cercanos.

En Mijas, los bomberos ha cerrado todos los pasos del río Fuengirola tras las precipitaciones registradas en la sierra durante la noche. La idea es que no pasen vehículos por los vados, ante el riesgo de que el aumento de caudal pueda provocar accidentes.

Se mantiene la alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta naranja para la Costa del Sol y Valle del Guadalhorce para la mayor parte de la jornada, ya que no se desactivará hasta las 17.00 horas y con previsión de que haya lluvias de carácter tormentoso durante la mañana, especialmente entre las 11.00 y las 14.00 horas, que es cuando se espera que sean más intensas.

La AEMET calcula que se pueden acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y 30 litros en una hora, lo que puede ocasionar peligros importantes en cuencas de ríos y zonas inundables.