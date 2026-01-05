El alcalde de Cártama lanza otro SOS tras las inundaciones: "Hay que buscarle una solución al río, es crónico"

Basta con atender a lo sucedido en las presentes fiestas navideñas, para comprender la impotencia y la indignación que se habrá apoderado de los vecinos de las zonas de Cártama que reinciden en las inundaciones al desbordarse el río Guadalhorce. Tanto los pasados 27 y 28 de diciembre como este último fin de semana, el temporal ha hecho estragos en barriadas como la de Doña Ana y en buena parte del entorno de Estación de Cártama. Y no han sido las únicas veces en los últimos meses, lo que explica que al alcalde de esta localidad malagueña, Jorge Gallardo, no le quede estos días otra opción que lanzar el enésimo mensaje de SOS: "No puede ser que esto sea una ratonera una y otra vez y que Estación de Cártama se haya convertido en la noticia de la inundabilidad de Andalucía; es necesario que colaboren todas las administraciones y se le busque una solución al río", manifestó Gallardo

Para reforzar su reivindicación, el alcalde expuso que "se está viendo que no es algo esporádico y circunstancial, si no que ya estamos en estado crónico". "Viendo lo que ha sucedido, en un año y dos meses ya son cuatro inundaciones, hay que buscarle una solución al río a su paso por la estación de Cártama", agregó.

Zonas inundadas en la ribera del río Guadalhorce, a su paso por la Estación de Cártama / Álex Zea

Dragar el río

A renglón seguido, Gallardo abogó por "seguir actuando en el río y mejorando esa infraestructura". "Hay que seguir dragándolo, seguir dándole capacidad al río y a esos arroyos que vienen a desembocar buscando el desagüe del Guadalhorce, hay que seguir mejorándolos, limpiándolos, encauzándolos y buscándole una solución", enfatizó.

Al reflexionar nuevamente sobre esta problemática, el alcalde insistió en la necesidad de delimitar "por dónde tiene que venir" la solución: "Si hay que encauzar el Guadalhorce aguas arribas, pues habrá que encauzar el Guadalhorce agua arriba y no sé hasta dónde tienen que llegar, si tienen que llegar a Álora o a Pizarra; o también ir aguas abajo y dragar todo el río", señaló.

En este punto, Gallardo agregó que "en todos los arroyos que desembocan en el Guadalhorce habrá que hacer también todo ese estudio hidrológico, que en parte está hecho, y buscar todos los desagües posibles para por lo menos minimizar la situación".

Vecinos de Cártama limpian sus viviendas tras las inundaciones. / Álex Zea

"Minimizar los riesgos"

Aunque se mostró consciente de que "cuando venga una carga de agua como esta, el agua tiene que salir por algún lado", Gallardo insistió en que "por lo menos hay que minimizar los riesgos, sobre todo para la población". "Al final, siempre se quedan daños materiales, pero a un vecino que le ha entrado una vez agua, y le ha vuelto a entrar la semana siguiente otra vez, a ver cómo se lo explicas y cómo le cuentas tú que que eso es lo normal en su casa, que en una semana le haya entrado dos veces agua", señaló.

Asimismo, el regidor cartameño reiteró su mensaje dirigido a seguir colaborando con otras administraciones, y especialmente se refirió a la Junta de Andalucía dejando claro que "no se trata de buscar culpables": "Al final no está en nuestra mano, estamos hablando de una infraestructura y de unos ríos regionales que se escapan de la capacidad que pueda tener un ayuntamiento de buscar una solución; lo digo con la mano tendida, mano tendida a todas las administraciones, pero hay que seguir trabajando para encontrar una solución", recalcó Gallardo "desde la colaboración más absoluta con todas las administraciones".

"Estamos agradecidos a la Junta de Andalucía, a la delegada Patricia Navarro que ha estado desde el primer momento llamándome, al 112, a todos los efectivos de Infoca, Bomberos... aquí está todo el mundo volcado, y los vecinos también están colaborando", añadió Gallardo.