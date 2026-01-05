Antequera también retrasa la salida de su Cabalgata de Reyes por la lluvia

El Ayuntamiento de Antequera ha decidido retrasar la salida de la Cabalgata de Reyes a las 19:30 de la tarde ante la previsión de lluvia de esta tarde. Los colectivos y asociaciones, tal y como han informado desde el Consistorio, se citarán a las 18.30 h orasen el Patio de Caballos para el preparativo de las carrozas.

«Hay una inestabilidad meteorológica pero va a ir poco a poco desapareciendo a medida de que se vaya desarrollando el inicio de la tarde. Vamos a obrar con prudencia, pero sin renunciar a la posibilidad de que la cabalgata de sus majestades los reyes magos salgan por las calles anteriores», ha explicado el alcalde del municipio, Manolo Barón.

Así las cosas, la salida de la cabalgata, que continuará con el itinerario previsto, tendrá lugar a partir de las siete y media, siguiendo el recorrido previamente marcado. «El recorrido es idéntico y tanto Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Guardia Civil, Aguas del Torcal, todos van a adecuarse al nuevo horario previsto».