Derrumbe de puente en Coín deja a 20 vecinos incomunicados tras las intensas lluvias

Coín es otra de las localidades del malagueño Valle del Guadalhorce que se ha visto especialmente afectada por las intensas lluvias de este fin de semana. Allí, el paso de la borrasca Francis se ha saldado, entre otras incidencias, con el derrumbamiento de un puente del río Grande, el puente Valenciana, a causa de la fuerza alcanzada por el agua tras el desbordamiento de su caudal. Y, de hecho, este incidente ha provocado que una veintena de vecinos de la zona en la que se ha producido estén incomunicados desde el domingo.

Desprendimientos en Camino de Alozaina

Eso sí, no ha sido la única causa que los ha sumido en esa situación, ya que los desprendimientos que se han producido en el Camino de Alozaina de este municipio también impiden que las personas afectadas puedan desplazarse. Y, precisamente, en el arreglo de este Camino de Alozaina ha centrado sus esfuerzos el Ayuntamiento de Coín para que las personas incomunicadas puedan salir de sus casas.

Según aseguraron fuentes del Consistorio coíno, para llevar a cabo estos trabajos se está en contacto con el Ayuntamiento de Alozaina para coordinarlo en conjunto, porque el camino conecta ambos municipios.

La idea es que, al arreglar los daños causados por los desprendimientos, las familias afectadas puedan entrar y salir a sus viviendas y hacer una vida normal, mientras que la Junta de Andalucía acomete la reparación del puente derrumbado por el desbordamiento del río Grande.

Arreglo del puente

En relación al puente Valenciana que se derrumbó este domingo, fuentes de la Junta de Andalucía expusieron que la delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural se ha puesto en contacto con TRAGSA para poder enviar maquinaria pesada que permita abrir un paso provisional en esa zona.

De hecho, se va a mandar maquinaria pesada a Guaro, Tolox y Coín para actuar en los cauces para la retirada de los movimientos y sedimentos generados por las lluvias y liberar los pasos de los cauces para permitir el paso provisional en zonas afectadas en esos municipios.

Y, sobre el arreglo del puente de Coín, las mismas fuentes de la Junta precisaron que, en los próximos días, irán hasta allí técnicos de la delegación territorial para valorar los daños y emitir un informe para saber a quién corresponde el arreglo de dicho puente.

Otros caminos intransitables

Las fuentes municipales consultadas de Coín también explicaron que, en este municipio malagueño de más de 25.000 habitantes, varias zonas rurales más también han resultado afectadas, y el temporal ha dejado otros caminos intransitables tras la fuerza alcanzada por el agua tanto en el río Grande como en el río Pereilas.

De hecho, el desbordamiento del río Pereilas ha impedido la entrada a la zona conocida como Albuqueria y esta incidencia ha obligado al Consistorio coíno a trabajar sobre el terreno con máquinas para reconducir el río y habilitar un camino.

Y en el núcleo urbano de Coín, la única incidencia destacable se ha producido en la carretera de Mijas, dónde a raíz de las lluvias del 28 de diciembre y de estas últimas hay un socavón en el que se está trabajando para su reparación y ha obligado a tener la carretera cortada.