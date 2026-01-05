Las fuertes lluvias provocan el colapso parcial de un muro en Monda y obligan a desalojar a 18 personas

Las intensas lluvias registradas en la noche de ayer provocaron el colapso parcial de un muro de contención en la calle Marbella del municipio de Monda. El suceso movilizó a la dotación de Coín del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB Málaga), que intervino tras la cesión del muro perteneciente a un edificio de planta baja más dos alturas y garaje bajo rasante.

El derrumbe generó una venida súbita de agua, barro y piedras que afectó de lleno a dos viviendas situadas en los bajos del inmueble, quedando ambas completamente arrasadas.

Sin daños personales, pero con graves afectaciones materiales

Afortunadamente, no se encontraban personas en el interior de las viviendas afectadas, por lo que no se registraron daños personales. No obstante, los inmuebles sufrieron importantes daños materiales como consecuencia de la fuerza del arrastre.

Los bomberos realizaron troneras en las zonas bajas de los muros exteriores para facilitar la salida rápida del agua acumulada, una actuación clave para evitar también la inundación de los garajes del edificio.

Desalojo preventivo de 16 viviendas

Ante la magnitud de los daños y la posibilidad de que el resto del muro pudiera ceder, así como la existencia de posibles daños estructurales, se procedió al desalojo preventivo de todo el edificio. En total, fueron evacuadas 16 viviendas, lo que afectó a 18 personas.

Asimismo, también se desalojó a los propietarios de una casita prefabricada situada junto al inmueble, al considerarse que podría correr riesgo debido a su proximidad al muro afectado.

La totalidad de las personas desalojadas fueron realojadas en el Hotel El Castillo de Monda, gracias a las gestiones realizadas por la alcaldesa del municipio, que se personó en el lugar de los hechos para coordinar la atención a los vecinos afectados.

Trabajos de limpieza y evaluación de daños

Durante la mañana de hoy, efectivos del CPB Málaga continuarán trabajando en la retirada de barro y enseres dañados. Paralelamente, técnicos municipales especializados serán los encargados de revisar el estado del edificio y valorar los posibles daños estructurales, con el objetivo de determinar las medidas a adoptar y garantizar la seguridad de la zona.