Monda solicita la declaración de zona catastrófica

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Monda ha solicitado la declaración de zona catastrófica para todo el término municipal tras las afectaciones sufridas por el paso de la borrasca Francis por este pueblo ubicado en la Sierra de las Nieves.

Así lo ha señalado el Consistorio en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que la administración local también da cuenta de que se encuentran en contacto permanente con la Delegación del Gobierno, a la que ha trasladado un informe detallado de las incidencias, entre las que hay graves destrozos en viales y caminos rurales.

De otra parte, el Ayuntamiento de Monda informa en este mensaje de que se ha cortado el agua de forma preventiva para evitar un posible colapso de las tuberías en zonas como Los Callejones, Arroyo Viejo, Morales, Arroyo Bajo, Pita Lata, La Vega, Cerro Gordo y Gaimón. "Estamos trabajando para garantizar el suministro de agua potable a los vecinos afectados", señalan desde el Consistorio.

Cabe recordar que en este municipio, el edificio 'La Roca' en la calle Marbella tuvo que ser desalojado este pasado fin de semana tras la caída de un muro de contención. Fue necesaria la evacuación preventiva de doce familias que fueron realojadas.