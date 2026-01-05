Vecinos de Cártama y Doña Ana claman por soluciones tras las inundaciones causadas por la borrasca Francis

Vecinos de las zonas afectadas en la provincia de Málaga por las fuertes lluvias de la borrasca Francis, que llevó a activar el aviso rojo meteorológico, se afanan en limpiar el barro que entró en sus casas en lugares como la localidad de Cártama y claman por soluciones ante este problema.

Uno de los lugares donde los vecinos retiran este lunes, víspera del Día de Reyes, ese barro es en la barriada de Doña Ana, ubicada a pocos metros del cauce del río Guadalhorce, y que ya tienen como una rutina optar ante estas situaciones de intensas precipitaciones por tapiar con rasillones y yeso previamente las entradas de sus casas para evitar inundaciones ante una crecida del río.

Y es que ese lugar, donde viven en torno a medio centenar de personas, se vio afectado por inundaciones en los últimos años.

Segunda inundación en Cártama en 15 días

Francisco José Serrano, vecino del núcleo de Estación de Cártama, donde se desalojó este domingo a una treintena de personas, ha lamentado en declaraciones que "se repita la historia en menos de 15 días con otras inundaciones", aunque no se hayan lamentado daños personales, sino únicamente materiales, que -precisa- "no son pocos".

Un vecino de la barriada de Doña Ana, próxima al municipio de Cártama, limpia de lodo y barro el interior de su vivienda. / Álvaro Carrera / EFE

Ha explicado que han caído muchos litros de agua y que aún llega por cauces la procedente de zonas altas de la comarca y reclama soluciones "cuanto antes" a los problemas que sufren vecinos como los de las calles Pizarra y Marbella, entre otras

"No se puede dejar más tiempo, las familias que viven ahí están cansadas de estar con el alma en vilo cada vez que llueve", ha advertido, tras añadir que ha llovido mucho en poco tiempo, aunque ha dado más tiempo a reaccionar que en el episodio anterior.

En este sentido, ha felicitado a las autoridades por actuar "con más prontitud" y cree que "es mejor que suene antes que después" la alerta roja.

Limpieza de carreteras

Efectivos del Plan andaluz contra incendios de Andalucía (Infoca) se han desplegado en Cártama este lunes para reacondicionar vías y otras infraestructuras, entre las tareas desarrolladas han limpiado barro en la carretera A-7057, afectada por el desbordamiento del río Guadalhorce, para reabrirla al tráfico.