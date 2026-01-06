La Diputación realizará mejoras en la N-340 entre Chilches y Benajarafe

La Diputación de Málaga ha destinado 741.971,30 euros al Ayuntamiento de Vélez-Málaga para mejorar el tránsito peatonal y crear zonas de aparcamiento en la margen norte de la carretera N-340 entre Chilches y Benajarafe. Se trata de un primer tramo entre la urbanización La Rincona y arroyo Las Adelfas.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se ha aprobado una subvención por el mencionado importe al Consistorio veleño para la ejecución del proyecto que ha promovido el Ayuntamiento, que se encargará de la contratación de las obras.

Salado ha destacado que se trata de una actuación muy importante para facilitar la movilidad peatonal de los vecinos entre esos dos núcleos de población y para paliar la falta de aparcamientos, especialmente en verano, lo que afecta tanto a los residentes como a los visitantes a las playas. Al tiempo, también servirá para renovar y mejoras infraestructuras, como redes de abastecimiento de agua, pluviales y alumbrado.

Y ha recordado que en la margen sur de la N-340, paralelo a la línea de la playa, se acondicionó por parte de la Diputación un sendero entre Chilches y Benajarafe que forma parte de la Senda Litoral con una inversión de 1,2 millones de euros.

El tramo en el que se actuará va desde la urbanización La Rincona hasta la urbanización La Esperanza, y las obras, con un plazo de ejecución de siete meses, consistirán principalmente en la creación de un acerado amplio para el tránsito peatonal y la dotación de aparcamientos en las zonas en las que sea posible, así como la renovación de las redes de alumbrado y abastecimiento.

En una parcela municipal, en el entorno de la calle Paraíso del Sol, se creará una zona de recreo dotada de vegetación y mobiliario urbano a modo de mirador.