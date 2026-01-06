Sorteo
Los Reyes de la ONCE dejan 210.000 euros en premios en Antequera
David Jiménez, que comenzó a trabajar en octubre como vendedor de la ONCE, se declara “feliz y orgulloso” de haber dado fortuna a seis vecinos
El sorteo ONCE del día de la noche de Reyes ha dejado una parte de su fortuna en Antequera, donde David Jiménez, que no ha cumplido todavía tres meses como vendedor de la ONCE, vendió seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 210.000 euros en premios mayores.
Jiménez se declara feliz por haber dado suerte a sus vecinos a las puertas de un supermercado en el conjunto residencial de Parquesol en Antequera. “Qué alegría para toda mi gente”, decía emocionado esta fría mañana de Reyes nada más saber que había dado fortuna a los suyos. Jiménez tiene parálisis cerebral y ha sido deportista paralímpico en fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, medalla de bronce en Atlanta 96 y diploma paralímpico en Sídney 2000. “Siempre tiene uno la ilusión de dar un premio aunque tan rápido no me lo esperaba, pero feliz y orgulloso de haberlo dado”, concluye.
Sorteo dedicado a las pinturas rupestres de Soria
El sorteo del primer lunes de este 2026 estaba dedicado a las pinturas rupestres de Valonsadero de Soria y ha repartido más fortuna en Andalucía. En concreto, 815.000 euros a las puertas del Hospital Provincia de Córdoba, y sendos cupones agraciados con 35.000 euros respectivamente en Chiclana (Cádiz), Lucena (Córdoba), Úbeda (Jaén), y Málaga capital. Así que, en total, ha repartido 1.165.000 en premios mayores entre las cuatro provincias andaluzas. El resto de los premios se han ido hasta Canarias, Castilla la Mancha y la Región de Murcia.
2026 no ha podido comenzar mejor en Andalucía con la fortuna de los sorteos de la ONCE ya que en los cinco primeros días de este nuevo año han repartido 7,4 millones de euros en premios mayores en la comunidad autónoma.
