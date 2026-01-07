Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Seis heridos en una colisión entre dos turismos en Antequera

El incidente tuvo lugar en la carretera A-384 y cinco personas tuvieron que ser rescatadas del interior de los vehículos para ser posteriormente trasladadas al Hospital Regional y el Hospital de Antequera

Imagen de archivo de un Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

La Opinión

MÁLAGA

Seis personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos en la carretera A-384 en Antequera

El siniestro ha tenido lugar a las 20.30 horas de este pasado martes, cuando se atendió en el 112 un aviso de socorro que alertaba de una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 115 de la carretera A-384.

Cinco atrapados

Al lugar acudieron el Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de la Vía y los Bomberos del Consorcio, que tuvieron que excarcelar a cinco atrapados en el interior de los vehículos.

Todos ellos y un sexto herido, en total dos mujeres y cuatros hombres mayores de edad, fueron atendidos por los servicios sanitarios y posteriormente evacuados a los hospitales de Antequera y Regional de Málaga.

