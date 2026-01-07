Seis heridos en una colisión entre dos turismos en Antequera

Seis personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos en la carretera A-384 en Antequera

El siniestro ha tenido lugar a las 20.30 horas de este pasado martes, cuando se atendió en el 112 un aviso de socorro que alertaba de una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 115 de la carretera A-384.

Cinco atrapados

Al lugar acudieron el Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de la Vía y los Bomberos del Consorcio, que tuvieron que excarcelar a cinco atrapados en el interior de los vehículos.

Todos ellos y un sexto herido, en total dos mujeres y cuatros hombres mayores de edad, fueron atendidos por los servicios sanitarios y posteriormente evacuados a los hospitales de Antequera y Regional de Málaga.