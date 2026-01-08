La Junta actuará en el puente de la carretera A-343, sobre la vía férrea, en Pizarra

La Junta de Andalucía intervendrá en la mejora del puente ubicado en la carretera A-343, sobre la vía férrea, en el municipio malagueño de Pizarra.

Esta actuación se enmarca dentro de la licitiación por diez millones del mantenimiento y reparación de puentes en toda Andalucía que este jueves ha anunciado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Más de 4.000 estructuras

Es el primer contrato de estas características puesto en marcha para la reparación y mantenimiento preventivo de puentes, viaductos y estructuras de las carreteras de Andalucía después de haber realizado un diagnóstico de los más de 4.000 estructuras existentes en la red viaria autonómica, entre puentes pontones y pasarelas peatonales.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha abogado por "contrarrestar los años de abandono de puentes y viaductos, con una importante inversión en su mantenimiento". Asi, ha avanzado un cambio de estrategia, centrada en la prevención y no a esperar a que los puentes estuvieran al borde del colapso. "Antes sólo se actuaba cuando estaba en riesgo su servicio y únicamente a través de obras de emergencia", ha manifestado.

Planes de inversiones

Al respecto, ha expuesto los planes extraordinarios de inversiones puestos en marcha en la conservación de carreteras andaluzas, como los 151 millones de euros para firmes sólo para 2026, los 15 millones de euros para actuaciones de seguridad vial o los estudios para actualizar los tramos de concentración de accidentes o para analizar los niveles de ruido de la red viaria.

Este contrato tiene una duración de 24 meses y se actuará, en función de las prioridades y su estado, en estructuras que necesitaban una mejora.

Las intervenciones previstas incluyen el sellado e inyección de fisuras, la regeneración estructural y la protección de armaduras frente a la corrosión. También se contemplan refuerzos de tableros y vigas, reparaciones por daños de impacto, actuaciones en bóvedas y cimentaciones, así como la reposición de juntas, impostas, barandillas y sistemas de contención.

La relación de operaciones es orientativa y podrá ampliarse en función de las necesidades detectadas. Las actuaciones se desarrollarán en estructuras de paso con luces iguales o superiores a tres metros.

Infraestructuras beneficiadas

Afectarán a puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales, de hormigón, fábrica, metálicos o mixtos. En este contrato quedan excluidas las estructuras de menor luz, como alcantarillas o tajeas.

El contrato incluye la propuesta de programación anual de las actuaciones y la redacción de los informes necesarios para la ejecución, el seguimiento y la finalización de los trabajos.

Así, se prevé intervenir en las ocho provincias, en puntos como el puente sobre las vías del ferrocarril en Huercal de Almería (A-1000); el pontón de vigas de la carretera de Arcos (A-384) a la altura de Villamartín (Cádiz); los puentes de la carretera A-318 a la altura de Lucena (Córdoba); el puente de Pampaneira (Granada) en la carretera A-4132; el puente de la autovía Huelva-Punta Umbría (A-497) sobre el río Aljaraque, el puente de la carretera A-401 sobre el río Guadalquivir en Úbeda (Jaén); el puente de la A-343, sobre la vía férrea, en Pizarra (Málaga) o varios puentes de la A-92 en la provincia de Sevilla, entre otros.

Las empresas interesadas en este contrato de mantenimiento y reparación de estructuras tienen hasta el 6 de febrero para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de la administración andaluza (Sirec).