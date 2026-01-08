Abre el nuevo acceso al centro de interpretación de la Sierra de las Nieves en Parauta

La Junta de Andalucía ha mejorado el acceso al área recreativa y el camping Conejeras, en el término municipal de Parauta, junto al que se está construyendo el centro de interpretación del parque nacional de la Sierra de las Nieves.

La apertura del centro de interpretación va a incrementar y mucho el número de vehículos que van a utilizar la carretera A-397 entre San Pedro Alcántara y Ronda para visitar el centro de interpretación y el parque nacional de la Sierra de las Nieves.

Hasta ahora, los vehículos que accedían al área recreativa de las Conejeras desde San Pedro Alcántara cogían directamente un desvío hacia la derecha pero quienes accedían desde Ronda debían pararse en mitad de la carretera para poder girar hacia la izquierda.

El acceso por la carretera A-397 al área recreativas Conejeras representaba un peligro ante el incremento de vehículos cuando abra el centro de interpretación de la Sierra de las Nieves. / L.O.

Para evitar retenciones de tráfico e incrementar la seguridad de quienes acceden al parque desde el interior de la provincia, la Consejería de Fomento sacó a concurso las obras de reforma del cruce de la carretera A-397, el pasado mes de octubre, que se adjudicaron a la empresa Probisa, por 755.000 euros, cofinanciados por los fondos europeos Feader.

Obras

Los trabajos han consistido en la mejora del cruce situado a la altura del kilómetro 13,8 de la carretera A-397. La solución ha sido la construcción de una intersección en forma de T, que se controla por la prioridad de paso.

Para facilitar el acceso a los vehículos procedentes del interior, se ha construido un carril de almacenamiento con cuñas de desaceleración. Por contra, los giros a la derecha se resuelven de forma directa con un carril de reducción de velocidad, con una anchura de cuatro metros, igual que el carril de incorporación a la carretera, que se hace mediante un carril de aceleración.

Centro de interpretación

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, que ha visitado el final de las obras junto a la alcaldesa de Parauta, Katrin Ortega (PSOE), y el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y la delegada territorial de Fomento en Málaga, María Rosa Morales, ha explicado que querían tener listo el acceso antes de que finalizaran las obras del centro de interpretación "que va a representar una nueva etapa para el parque nacional de la Sierra de las Nieves".

Las obras del centro de visitantes Conejeras no tienen fecha de finalización. / L.O.

La Consejería de Sostenibilidad ultima estas semanas la obras del centro de interpretación, que se espera inaugurar este semestre y que no ha estado exento de polémica por su alto coste, cuatro millones de euros para una instalación de este tipo, y por su ubicación, sobre el antiguo cortijo de Conejeras , situado sobre el poljé homónimo, destruyéndolo para siempre.

Frente a las críticas, la Consejería de Sostenibilidad afirma que ha efectuado los estudios arqueológicos y geológicos pertinentes, y destaca que el diseño ha sido premiado ya a nivel internacional en la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de La Bienal de Venecia, y los materiales del inmueble, energéticamente eficiente, son los más respetuosos con el medio ambiente.