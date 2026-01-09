El alcalde de Cártama ve bien la presa de Cerro Blanco pero reclama más actuaciones en todo el Guadalhorce

Aún quedan recientes las últimas inundaciones en el Valle del Guadalhorce y la reincidencia de tales episodios ha desembocado en la reaparición de la presa de Cerro Blanco, una obra declarada de interés general por el Estado, como posible solución. Así lo defendió la Junta de Andalucía esta misma semana, al pedirle al Gobierno central que prioricen juntos la materialización de esta infraestructura en la cabecera del Río Grande -principal afluente del Guadalhorce- para minimizar los riesgos. Y así lo manifestaron también este viernes los alcaldes del PP en la comarca, al exigirle al mismo Ejecutivo nacional que la construya. Además, este proyecto contaría con el apoyo -aunque con matices- del alcalde socialista de la localidad más afectada este último año por los daños, Cártama, que ve bien esta actuación siempre y cuando se acompañe de otras más a lo largo de todo el río gracias al "trabajo conjunto de todas las administraciones". "Apoyo que se haga lo que se tenga que hacer en Río Grande para regular, para intentar quitarme una de las posibles inundaciones, pero hay que hacer muchas más cosas en todo el río Guadalhorce, no nos podemos quedar solo en el Río Grande", manifestó Jorge Gallardo.

Así, el regidor de Cártama insistió en que "una única presa arriba" no soluciona completamente el riesgo de inundaciones y propuso que se construyan pequeñas presas y azudes en varias zonas de la comarca: "Soy más partidario de hacer presas a lo largo de todo el río, diferentes y con menos capacidad, pero hacer cuatro o cinco a lo largo del río, donde estén todas interconectadas y quizás la afectación de los terrenos también se reparta más a lo largo de todo el río, para que no haya una gran afectación y podamos seguir teniendo la misma agua a lo largo de todo el río y también con eso se consigue laminarlo".

Inundaciones diferentes

Para reforzar sus argumentos, Gallardo defendió que "en un año y dos meses se han producido cuatro inundaciones diferentes", que el agua ha llegado desde distintos lugares y por diferentes causas, para reforzar su convicción de que "si todos se lo queremos achacar a la presa de Cerro Blanco, entramos en un error". "Que sí, que esta presa me va a quitar una de las cuatro inundaciones que he tenido, pero con las otras tres ¿qué hago?", enfatizó.

A juicio del regidor socialista, "la presa de Cerro Blanco será una de las patas que hay que solucionar, pero aquí hay muchas patas que hay que solucionar, no solo la presa de Cerro Blanco". "Y también hay que seguir limpiando el río y hay que seguir limpiando todos los arroyos", recalcó.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo. / PSOE

Gallardo tampoco pasó por alto los inconvenientes que, a su juicio, implica un macroproyecto en el río Grande: "El problema de esa presa, antes y ahora, va a seguir siendo el mismo, hacer una gran presa necesita expropiación de terrenos, necesita la inundación de muchos metros cuadrados de propiedades privadas de agricultores, de explotaciones de pequeños propietarios y ahí es donde viene realmente el problema, tendrá mucha contestación social".

"Que no se haga política"

Tras conocerse que el PP presentará mociones en los ayuntamientos de la comarca para exigir al Gobierno central que ejecute esta presa, el alcalde socialista de Cártama consideró que "es un error entrar en un enfrentamiento político para ver de quién es la culpa y a ver a quién podemos achacarle esto".

"Es un error de intentar politizar las inundaciones, aquí tenemos que trabajar en conjunto todas las administraciones y buscar soluciones", insistió.

Gallardo abogó por que "no se haga política" con la búsqueda de soluciones para el problema de las inundaciones y reiteró que el único camino posible es que "todas las administraciones trabajen en conjunto" porque "esto lo llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo".

Incluso, el regidor cartameño se remontó a las grandes inundaciones de 1989, que tanto afectaron a Málaga capital y a Cártama, para recordar que en Guadalmar y el Polígono Guadalhorce se hicieron obras de mejora y "aquel proyecto tenía que haber continuado aguas arriba".

"En aquel momento estaba gobernando en Andalucía el PSOE y ahora lleva siete años gobernando el PP y yo no voy a entrar en que si unos hicieron o no dejaron de hacer, no se ha hecho nada más hasta ahora, hasta este verano que se han limpiado varias zonas del río y ha venido muy bien", expuso.