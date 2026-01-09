Los principales alcaldes del Guadalhorce reclaman la presa de Cerro Blanco

Aún quedan recientes las últimas inundaciones en el Valle del Guadalhorce y la reincidencia de tales episodios ha desembocado en la reaparición de la presa de Cerro Blanco, una obra declarada de interés general por el Estado, como posible solución. Así lo defendió la Junta de Andalucía esta semana, al pedirle al Gobierno central que prioricen juntos la materialización de esta infraestructura en la cabecera del Río Grande -principal afluente del Guadalhorce- para minimizar los riesgos. Y así se desprende también del apoyo manifestado este viernes al proyecto por alcaldes del Valle del Guadalhorce.

De hecho, los regidores del PP presentarán mociones en los ayuntamientos de la comarca para pedir al Gobierno que haga la presa. Y el alcalde del PSOE en Cártama, Jorge Gallardo, ve bien esta actuación siempre y cuando se acompañe de otras más a lo largo del río con «el trabajo conjunto de todas las administraciones».

De este modo, expresó su respaldo -aunque con matices- el alcalde socialista de la localidad malagueña más afectada este último año por los daños: «Apoyo que se haga lo que se tenga que hacer en Río Grande para regular, para intentar quitarme una de las posibles inundaciones, pero hay que hacer muchas más cosas en todo el río Guadalhorce, no nos podemos quedar solo en el Río Grande», afirmó.

Reunión del PP

Los alcaldes y portavoces del PP en la comarca malagueña del Valle del Guadalhorce reclamaron este viernes al Gobierno de España que «se tome en serio la necesidad de impulsar la presa de Cerro Blanco». Así, recordaron que se trata de «una infraestructura de competencia estatal imprescindible para regular el caudal de los ríos Grande y Guadalhorce, evitar crecidas e inundaciones como las vividas en los últimos meses, y para asegurar el abastecimiento de agua en épocas de sequía».

Así lo expusieron durante una reunión a la que también asistieron el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y el coordinador de Agricultura y Pesca de la formación y delegado provincial de la Junta de Andalucía en este ramo, Fernando Fernández.

Carmona destacó «la unidad de la comarca del Guadalhorce para reclamar esta actuación y el carácter eminentemente agrícola de esta zona», a la vez que anunciaba que el PP presentará mociones en los ayuntamientos de la comarca «para exigir al Ejecutivo de Sánchez que planifique y ejecute la presa cuanto antes».

«El PP de Málaga da a esta infraestructura la máxima prioridad en la lista de reclamaciones de la formación al Ejecutivo central en la provincia tras siete años de abandono inversor», agregó.

En la reunión participaron los alcaldes de Coín, Francisco Sántos; Guaro, José Antonio Carabantes; Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; Pizarra, Félix Lozano; Yunquera, José María Rodríguez; y Tolox, Jerónimo Macías; así como los portavoces populares en Cártama, Pedro Pardo; Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma; y Alozaina, José Santaolalla, además del coordinador general del PP, el coíno Cristóbal Ortega.

Menor impacto posible

El dirigente 'popular' incidió en «la necesidad de plantear el proyecto con el menor impacto posible en municipios como Coín y Guaro», tal y como solicitan los alcaldes de sendos municipios. Igualmente, Carmona insistió en la disposición del PP «para abordar la situación junto a las comunidades de regantes de esta comarca».

Carmona resaltó la «doble vertiente» de la presa de Cerro Blanco, que consideró «fundamental» tanto por motivos de seguridad como para prevenir daños propiciados por las avenidas e inundaciones, al regular el caudal del Guadalhorce y del río Grande.

«Asumir su responsabilidad»

«El Gobierno debe asumir su responsabilidad y dejar de mirar hacia otro lado y de desviar inversiones hacia otros territorios mientras el riesgo persiste en Málaga y, más concretamente, en la comarca del Guadalhorce», subrayó Carmona.

Asimismo, reiteró la «importancia vital» de esta infraestructura para «garantizar el abastecimiento de agua, tanto a las familias como a los agricultores y ganaderos de la comarca, especialmente durante épocas de sequía como la que también hemos vivido hace tan solo unos meses atrás». «No nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras el Gobierno de Sánchez y Montero abandona a Málaga y al Guadalhorce mientras ejecuta inversiones y obras hidráulicas en otros territorios, como Cataluña, por mero interés político», aseveró.

Respuesta del alcalde de Cártama

En cambio, el regidor socialista de Cártama, Jorge Gallardo, insistió en que «una única presa arriba» no soluciona completamente el riesgo de inundaciones y propuso que se construyan pequeñas presas y azudes en varias zonas de la comarca: «Soy más partidario de hacer presas a lo largo de todo el río, diferentes y con menos capacidad, pero hacer cuatro o cinco a lo largo del río, donde estén todas interconectadas y quizás la afectación de los terrenos también se reparta más a lo largo de todo el río, para que no haya una gran afectación y podamos seguir teniendo la misma agua a lo largo de todo el río y también con eso se consigue laminarlo».

Inundaciones diferentes

Para reforzar sus argumentos, Gallardo defendió que «en un año y dos meses se han producido cuatro inundaciones diferentes», que el agua ha llegado desde distintos lugares y por diferentes causas, para reforzar su convicción de que «si todos se lo queremos achacar a la presa de Cerro Blanco, entramos en un error». «Que sí, que esta presa me va a quitar una de las cuatro inundaciones que he tenido, pero con las otras tres ¿qué hago?», enfatizó.

A juicio del regidor socialista, «la presa de Cerro Blanco será una de las patas que hay que solucionar, pero aquí hay muchas patas que hay que solucionar, no solo la presa de Cerro Blanco». «Y también hay que seguir limpiando el río y hay que seguir limpiando todos los arroyos», dijo.

Gallardo tampoco pasó por alto los inconvenientes que, a su juicio, implica un macroproyecto en el río Grande: «El problema de esa presa, antes y ahora, va a seguir siendo el mismo, hacer una gran presa necesita expropiación de terrenos, necesita la inundación de muchos metros cuadrados de propiedades privadas de agricultores, de explotaciones de pequeños propietarios y ahí es donde viene realmente el problema, tendrá mucha contestación social».

«Que no se haga política»

Tras conocerse que el PP presentará mociones en los ayuntamientos de la comarca para exigir al Gobierno central que ejecute esta presa, el alcalde socialista de Cártama consideró que «es un error entrar en un enfrentamiento político para ver de quién es la culpa y a ver a quién podemos achacarle esto».

Gallardo abogó por que «no se haga política» con la búsqueda de soluciones para el problema de las inundaciones y reiteró que el único camino posible es que «todas las administraciones trabajen en conjunto» porque «esto lo llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo».

Incluso, el regidor cartameño se remontó a las grandes inundaciones de 1989, que tanto afectaron a Málaga capital y a Cártama, para recordar que en Guadalmar y el Polígono Guadalhorce se hicieron obras de mejora y «aquel proyecto tenía que haber continuado aguas arriba».

«En aquel momento estaba gobernando en Andalucía el PSOE y ahora lleva siete años gobernando el PP y yo no voy a entrar en que si unos hicieron o no dejaron de hacer, no se ha hecho nada más hasta ahora, hasta este verano que se han limpiado varias zonas del río y ha venido muy bien», expuso Gallardo.