Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal en la A-7054, en Cártama

Un hombre de 59 años de edad ha muerto y otras tres personas han resultado heridas a última hora de este pasado viernes, 9 de enero, en un accidente de tráfico en la A-7054, que une Pizarra con la Estación de Cártama, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota de prensa, el 112 Andalucía ha detallado que el suceso se ha producido en el término municipal del municipio malagueño de Cártama, sobre las 21.57 horas de la noche , cuando dos vehículos han chocado frontalmente en el kilómetro 10 de dicha carretera.

A atender a los heridos han acudido cuatro unidades del Centro de Emergencias Sanitarias 061, junto con Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga para liberar a uno de los implicados y agentes de la Guardia Civil.

Los sanitarios han evacuado a dos hombres de 30 y 34 años, junto con una mujer de 28, al hospital Clínico Universitario y han certificado el fallecimiento de la víctima en el lugar del accidente.