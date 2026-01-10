La Sierra de las Nieves prepara su nuevo portal web turístico

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, ha puesto en marcha la creación del portal web turístico Sierra de las Nieves enmarcado en el Eje 3 "Transición Digital" del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "Sierra de las Nieves, Parque Nacional".

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de esta comarca y alcalde de Istán, José Miguel Marín, ha destacado que esta actuación "refuerza la cohesión del destino en el entorno digital, mejora la información disponible para las personas visitantes y facilita una promoción más eficaz y sostenible del conjunto del territorio". El proyecto va a permitir diseñar y poner en funcionamiento un portal Web Turístico de Sierra de las Nieves como "puerta de entrada" digital al destino, integrando la información turística de los municipios y facilitando el acceso a contenidos y servicios de forma ordenada y actualizada.

La Sierra de las Nieves impulsa el diseño integral de un nuevo portal web turístico con contenidos digitales / MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE SIERRA DE LAS NIEVES

La plataforma, optimizada para el posicionamiento en buscadores (SEO), presentará la oferta turística de manera georreferenciada mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). Entre las prestaciones previstas se incluyen la elaboración, edición e integración de material promocional digital, la construcción de un relato turístico vertebrador y la creación de contenidos (textos, imágenes, audiovisuales, mapas y fichas de recursos y servicios) que permitan inspirar y planificar la visita, fomentando además un turismo respetuoso con el entorno y vinculado a actividades sostenibles.

El portal incorporará funcionalidades avanzadas, como un planificador de rutas turísticas y agenda de eventos con Inteligencia Artificial, así como visualización cartográfica interactiva, filtros por categorías y búsqueda por cercanía, mejorando la experiencia de consulta para distintos perfiles de usuario. Asimismo, deberá cumplir criterios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, contar con diseño responsive y estar disponible, al menos, en cuatro idiomas (castellano, inglés, francés y alemán).

De forma específica, el portal definirá roles que faciliten el trabajo coordinado entre el territorio y el sector: las Oficinas de Turismo dispondrán de acceso a los contenidos de promoción turística de sus respectivos ámbitos; los municipios podrán gestionar sus recursos y contenidos propios; y los agentes turísticos contarán con la posibilidad de editar información vinculada a sus negocios, bajo supervisión municipal, además de un rol de gestores con edición a nivel comarcal. El CMS, concebido como 'backoffice' unificado, permitirá además la gestión diferenciada por municipios y avisos automáticos cuando un contenido requiera revisión.

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha adjudicado a 6TEMS el contrato correspondiente al Lote 1 (Actuación 14) del Eje 3 "Transición Digital" del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "Sierra de las Nieves, Parque Nacional", por un importe final de 41.841,80 euros, financiado al 100% por fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.