Algatocín ultima las obras de construcción del Museo de la Cal

El Ayuntamiento de Algatocín está ultimando las obras de construcción del Museo de la Cal, un nuevo espacio situado en la zona de La Ereta, a la entrada del municipio por la carretera A-369. Según ha explicado el Consistorio, los trabajos actuales se basan en la terminación de la calera del interior del inmueble, la instalación eléctrica, la creación de una fuente exterior y el pintado del espacio, entre otras labores. Esta actuación cuenta con financiación procedente del PFEA y concluirá a mediados del mes de febrero. Con ello, las obras quedarán prácticamente finalizadas, a falta únicamente de dotar a las instalaciones del equipamiento de cara su apertura.

El proyecto ha sido ejecutado en diferentes fases, dada su envergadura. Su construcción comenzó en junio de 2022 con los trabajos de rebaje y adaptación del terreno, de unos 350 metros cuadrados, así como con la cimentación y la creación de la estructura. Posteriormente, se procedió a habilitar una zona de aparcamiento para 12 vehículos en la cubierta del inmueble, al acondicionamiento exterior e interior de las instalaciones y a la construcción de una escalera lateral que conecta el parking con la travesía.

Interior del futuro museo de la cal / L.O.

Algatocín cuenta con una amplia tradición en la elaboración de la cal, un oficio profundamente arraigado en el municipio, pero extinto en el mismo desde hace alrededor de medio siglo, que permitió a numerosas familias salir adelante. Con este museo, el Ayuntamiento pretende poner en valor un espacio museístico y expositivo para dar a conocer el proceso de elaboración de este material. Además, el museo contará con una representación a tamaño real de un horno de cal, o calera, elemento fundamental desde antaño para producir óxido de calcio (cal) mediante la cocción de la piedra caliza. De este modo, el nuevo espacio servirá para mantener viva la tradición, acercar a las nuevas generaciones a sus orígenes y homenajear a los vecinos de Algatocín que se ganaron la vida como caleros.

Horno de cal, o calera / L.O.

Ruta senderista por las caleras

Asimismo, el museo se concibe como un atractivo turístico y una alternativa de ocio. En este sentido, el Consistorio está impulsando también la puesta en valor de la ‘Ruta de las caleras’. El objetivo es habilitar una ruta senderista que discurrirá por los alrededores del municipio, en pleno Valle del Genal, y recorrerá los lugares en los que aún se conservan en torno a una docena de antiguas caleras, que serán recuperadas. Además, se plantea que una de ellas sea rehabilitada por completo para producir cal tras décadas en desuso.