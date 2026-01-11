Alpandeire proyecta un albergue, un parking y un área de autocaravanas

El Ayuntamiento de Alpandeire ha adelantado varios proyectos de envergadura que llevará a cabo a lo largo de este nuevo año 2026. Entre ellos destaca el inicio de la construcción de un albergue de peregrinos en El Llanete; la creación de un parking público a la entrada del municipio, con 25-30 plazas de aparcamiento; y el acondicionamiento de un área para autocaravanas en el entorno de El Cerrejón.

Entre los objetivos del Consistorio también se encuentran habilitar una nueva captación de agua potable en la zona del Arroyo de la Fuente; el arreglo y la adecuación de la Ruta de Fray Leopoldo, que se ha visto dañada en algunos tramos por las fuertes lluvias; o la renovación de calles y rincones del casco urbano, así como mejoras en el recinto de la piscina municipal.

Arreglo de calles e instalaciones deportivas de Alpandeire / L.O.

Todas estas actuaciones se sumarían a las ya desarrolladas en 2025, como el acondicionamiento del camino de Las Cruces; la instalación de dos hidrantes para abastecer a vehículos de bomberos en caso de emergencia; la finalización de las obras de construcción del Museo de Fray Leopoldo; la ampliación y mejora del cementerio municipal; la continuación de las obras de creación de un vivero de empresas en la planta superior del Ayuntamiento; el acondicionamiento y la renovación de infraestructuras de la calle Pilar; o la señalización y mejora integral del sendero de Los Huertos.

Estos proyectos cuentan con financiación procedente de las administraciones supramunicipales, así como de recursos propios del Ayuntamiento de Alpandeire.