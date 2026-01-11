Últimas horas para optar a la mejora de la calle Ancha en Fuente de Piedra

El Ayuntamiento de Fuente de Piedra mantiene abierto hasta mañana, 12 de enero ,el plazo de presentación de ofertas para la licitación de las obras de mejora de parte de la red de abastecimiento de agua en la calle Ancha, con un presupuesto de 99.991,22 euros (IVA incluido).

Se trata de una actuación que permitirá modernizar una de las infraestructuras más antiguas del municipio. Si no surgen contratiempos, la obra se adjudicará durante el primer trimestre de este año 2026, con el objetivo de que los trabajos puedan comenzar antes del verano.

La actuación permitirá mejorar la red de abastecimiento de agua, reduciendo incidencias y mejorando la eficiencia del servicio.

Además, aprovechando la ejecución de estas obras, el proyecto contempla la eliminación de barreras arquitectónicas en parte del vial, mejorando la accesibilidad y facilitando el tránsito de personas con movilidad reducida.

El Ayuntamiento ha destacado que esta intervención supone un avance tanto en la mejora de los servicios básicos, como en la calidad y accesibilidad del espacio público.