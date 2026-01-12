Entregadas las llaves del complejo de La Vega para impulsar el gran centro de autismo de la provincia en Antequera

El año 2026 ha comenzado con un avance significativo en materia de atención social y sanitaria en la provincia de Málaga. La Diputación Provincial de Málaga ha formalizado la entrega de llaves del complejo de La Vega de Antequera, un paso decisivo para la puesta en marcha del futuro Centro Integral de Autismo (CITEA), un proyecto llamado a convertirse en referente en Andalucía en la atención a personas con trastorno del espectro autista (TEA), especialmente en la etapa adulta.

El acto ha contado con la presencia de responsables institucionales, representantes de la Fundación EDAU, usuarios y familiares, que han acompañado este primer hito administrativo que permite iniciar la transformación del antiguo centro residencial en un espacio adaptado a las necesidades específicas de las personas con TEA. La actuación cuenta con una inversión total de 1,2 millones de euros, de los cuales 500.000 euros ya han sido transferidos con cargo al presupuesto de 2025, mientras que los 600.000 euros restantes están consignados para el ejercicio 2026.

Iniciativa pionera

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que se trata de un proyecto “con trascendencia más allá de Antequera y de la provincia”, subrayando que el centro cubrirá una necesidad que hasta ahora no estaba atendida en Málaga ni en el conjunto de Andalucía. En este sentido, ha valorado especialmente la colaboración entre administraciones como uno de los factores clave para sacar adelante una iniciativa “compleja desde el punto de vista administrativo y pionera en su planteamiento”.

El Ayuntamiento de Antequera ha desempeñado un papel central en la gestación del proyecto, impulsando la reconversión de un recurso destinado originalmente a mayores en un equipamiento adaptado a una demanda social emergente. A ello se suma la implicación de la Junta de Andalucía, que ha facilitado la cesión de espacios y trabaja en los procesos de acreditación administrativa necesarios para la prestación de los servicios.

"Aquí está la Diputación de Málaga, junto con el Ayuntamiento de Antequera, junto con la Junta de Andalucía, para dar un testimonio de compromiso con cientos de familias que se van a ver beneficiadas de esta iniciativa", ha destacado el alcalde de Antequera, Manolo Barón, durante su intervención. "La Vega hoy es más fértil que nunca", ha celebrado el primer edil, agradeciendo el compromiso y colaboración de las administraciones para la puesta en marcha de una de las apuestas más importantes a nivel social de la historia del municipio.

Un plazo de tres años

El proyecto contempla la creación de unidades de día, talleres ocupacionales, un centro especial de empleo y una residencia especializada, además de incorporar líneas de investigación, innovación terapéutica y formación en colaboración con universidades y entidades educativas. El objetivo es desarrollar itinerarios personalizados de aprendizaje y apoyo, adaptados a las necesidades de cada usuario, fomentando su autonomía y su integración social y laboral.

El complejo contará inicialmente con tres unidades de día con capacidad para diez usuarios cada una, así como una residencia de entre quince y veinte plazas que se prevé concertar con la Junta de Andalucía una vez se complete el proceso de acreditación.

Las obras de adaptación del edificio se desarrollarán por fases y cuentan con un plazo máximo de tres años, si bien desde la entidad gestora se confía en acelerar los trabajos para comenzar cuanto antes con los primeros servicios.

Con la entrega de llaves, el proyecto entra ahora en su fase operativa. Antequera se posiciona así como sede de un equipamiento pionero en Andalucía, que aspira a marcar un antes y un después en la atención integral al autismo y a convertirse en un modelo exportable a otros territorios.