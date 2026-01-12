La Escuela de Hostelería La Fábrica de Antequera recibe el distintivo Sabor a Málaga

La Escuela Superior de Hostelería La Fábrica, en Antequera, ya luce el distintivo Sabor a Málaga, un reconocimiento que pone en valor su apuesta por los productos de la tierra y por una forma de entender la cocina ligada al entorno. El encargado de recoger la placa ha sido su director formativo y docente, el chef Rubén Antón, al frente de un proyecto que comparte sello con pequeños productores, empresas y negocios que trabajan para impulsar el consumo de productos agroalimentarios de la provincia.

Cada año, la escuela ofrece 40 plazas repartidas en dos programas de nueve meses de duración / diputación málaga

La Fábrica destaca por un modelo educativo innovador, muy pegado a la realidad del sector, que combina formación técnica, compromiso social y una clara orientación hacia la empleabilidad. En sus aulas conviven alumnos que dan sus primeros pasos en la cocina y el servicio de sala con profesionales y empresas de hostelería que buscan actualizar conocimientos, perfeccionar técnicas y adaptarse a las nuevas tendencias gastronómicas.

Este centro privado de alta formación abrió sus puertas en diciembre de 2023 y, en apenas unos meses, se ha consolidado como un referente en la comarca. Parte de ese éxito se debe a su enfoque práctico y a la conexión directa con su restaurante, donde el producto de temporada y de kilómetro cero es el gran protagonista. Ingredientes como la zanahoria morá, el tomate huevo de toro o el salchichón de Málaga forman parte habitual de una propuesta que reivindica el sabor local.

Cerca de 70 profesionales han pasado ya por estas aulas / diputación málaga

Programas, cursos y talleres

Cada año, la escuela ofrece 40 plazas repartidas en dos programas de nueve meses de duración, dirigidos a la formación de chefs y jefes de sala. Hasta ahora, cerca de 70 profesionales han pasado ya por estas aulas. A ello se suma una amplia oferta de formación especializada de corta duración para empresas y un variado calendario de talleres temáticos: arroces y paellas, repostería, cocina tradicional andaluza, cocina mexicana, guisos, tapas, menús navideños, catas de vinos y aceites de oliva, sushi o corte de jamón, entre muchos otros.

Según explica Rubén Antón, se trata de “una formación integral que combina teoría, práctica y producto local para sacar el máximo partido a cada aprendizaje”.

La Arrocería de La Fábrica es la primera de estas características en la comarca de Antequera / diputación málaga

La primera arrocería de la comarca

Otro de los grandes reclamos de La Fábrica es su restaurante, La Arrocería de La Fábrica, la primera de estas características en la comarca de Antequera, inaugurada el pasado mes de octubre. El espacio cuenta con un horno de leña en el que se terminan los arroces secos, aportando un sutil toque ahumado y una textura muy cuidada. La carta se completa con una selección de arroces caldosos y melosos que refuerzan una propuesta gastronómica pensada para disfrutar sin prisas y con sabor a territorio.