Empleo
Jubrique contratará a nueve jóvenes a través del programa ‘Activa-T Joven’
En la provincia de Málaga, la iniciativa cuenta con un presupuesto que alcanza los 12 millones de euros y que permitirá la contratación de casi 600 personas desempleadas
El Ayuntamiento de Jubrique ha recibido una subvención procedente del programa de empleo ‘Activa-T Joven’, una iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Este programa persigue el objetivo de fomentar la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas en el ámbito local y posibilitará la contratación en Jubrique de 9 trabajadores a jornada completa durante 6 meses cada uno.
La subvención total concedida al Ayuntamiento de Jubrique es de 91.900 euros para los siguientes puestos de trabajo: dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), dos limpiadores, dos técnicos en educación infantil, un pintor, un peón de horticultura y jardinería y un auxiliar administrativo. Los candidatos y candidatas que aspiren a las plazas deben cumplir tres requisitos fundamentales: tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados y tener activados los códigos de ocupación en los puestos de trabajo solicitados por parte del Ayuntamiento en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El Ayuntamiento de Jubrique ha explicado que, en un primer momento y por criterio poblacional se asignaron al municipio solo 2 trabajadores, una cifra que ha aumentado hasta 9 tras la solicitud complementaria presentada por parte del Consistorio.
El Programa Activa-T Joven está dirigido a promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas mediante la adquisición de experiencia laboral relacionada con una ocupación concreta, permitiendo que ayuntamientos y entidades contraten a estas personas para trabajar en proyectos.
