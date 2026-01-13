Alhaurín de la Torre celebrará durante tres días la festividad de su patrón, San Sebastián

Alhaurín de la Torre tiene ya todo preparado para celebrar la festividad de su Patrón, San Sebastián, el próximo martes, 20 de enero.

Y lo hará con tres jornadas de actos en conmemoración del centurión romano que fue martirizado por no renunciara la fe cristiana.

El Área de Fiestas y Turismo, que dirige el concejal Andrés García, ha preparado un completo programa que volverá a tener en la procesión su foco principal.

La celebración de San Sebastián en Alhaurín comenzará este domingo con el almuerzo del Blasón del Biberón. / L.O.

Almuerzo popular

Las actividades comenzarán este domingo, 18 de enero, con el tradicional almuerzo popular organizado por la Asociación Gastronómica El Blasón del Biberón con la colaboración del Área de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La cita será en la plaza de España, donde la asociación agasajará a los asistentes con una degustación popular de callos, que reunirá a numerosos vecinos del municipio en una jornada de convivencia.

La comida popular se ha convertido en una cita muy esperada por la ciudadanía, al ofrecer un espacio para compartir tradición y buen ambiente en pleno corazón del municipio.

Procesión. El patrón de Alhaurín de la Torre, San Sebastián, recorre las calles del pueblo. / A. G.

Ofrenda y procesión

Los actos continuarán el lunes 19, a las seis y media de la tarde, cuando la comitiva realizará la tradicional ofrenda floral al santo en la Parroquia de San Sebastián. Un acto en el que participarán asociaciones, colectivos y entidades alhaurinas.

El martes, día 20, festividad de San Sebastián será el día grande. Los actos comenzarán con una solemne misa, amenizada por la coral Santa Cecilia, tras la cual se organizará la procesión del santo, a partir de las cinco de la tarde, con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música.

La procesión de San Sebastián partirá de la iglesia con el siguiente itinerario: calle Cantarranas, Eduardo Ocón, Málaga, plaza de San Sebastián, calle Ermita, Real, Pasaje de San Cristóbal, avenida Juan Carlos I, plaza de San Sebastián, calle Málaga y regreso a la iglesia.

El Ayuntamiento agradece que en vez de peladillas, como era tradición, los fieles le lancen claveles y flores a la figura del santo, una talla en madera réplica de la anterior, obra del imaginero cordobés Manuel Luque Bonillo, que ha reproducido de manera fiel en cuanto a diseño e iconografía la imagen del santo, con un material más resistente.