Antequera reabre la Casa de la Cultura tras las obras de rehabilitación

Algo más de un año después de su clausura, Antequera ha reabierto este martes, 13 de enero, la Casa de la Cultura, en la calle Carreteros, que acoge las exposiciones de la Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA).

Lo hace tras la finalización de las obras de rehabilitación y adecuación del inmueble, con un presupuesto de 50.000 euros, financiado con fondos propios, y un plazo de ejecución de tres meses, a cargo de la empresa local MCO Construcción.

La reforma de la Casa de la Cultura de Antequera comenzó a principios del mes de septiembre después de meses de demora por trabas administrativas, entre ellas, el visto bueno de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga, al catalogarse como un edificio histórico.

Las obras de reforma de la Casa de la Cultura de Antequera duraron tres meses pero ha tardado en reabrir más de un año. / L.O.

Obras

En concreto, se ha rehabilitado la primera planta y la portada del acceso al edificio principal. Se han intervenido en el suelo y los cuatro paños del techo de la planta baja al encontrarse muy deteriorados y en peligro de caída. Los trabajos han incluido su demolición y la consolidación de los forjados del edificio con la sustitución de las antiguas vigas de madera que estaban podridas por otras de hormigón.

Asimismo, se ha realizado un tratamiento preventivo de xilófagos contra plagas de insectos en las zonas sensibles del edificio, tales como marcos y remates de madera en los accesos.

Reapertura

El alcalde, Manolo Barón (PP), ha destacado que, a pesar de los contratiempos, los trabajos han culminado en el mes de diciembre. «Hoy se recupera un edificio histórico. Es un trabajo muy importante en favor de la cultura, la rehabilitación de espacios y poder permitir el desarrollo de actividades de asociaciones y entidades», ha apuntado.

La limpieza final sí se ha demorado más de lo previsto. «Creíamos que en una o dos semanas iba a estar limpio. Pero no, se ha tardado un mes en dejarlo todo preparado porque la obra ha sido muy potente y ha habido que emplearse a fondo», ha detallado.

AFA recupera su espacio para exposiciones de fotografía. / L.O.

AFA recupera su sede

El alcalde, acompañado por la concejala de Obras, Teresa Molina y el concejal de Cultura, José Medina Galeote, ha realizado hoy la entrega simbólica de las llaves del edificio a José Díez de los Ríos, presidente de la Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA), que recupera la sede original del centro de Exposiciones FIAP, que tuvo que trasladarse a la Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera durante las obras.

El presidente de AFA ha agradecido la colaboración mutua con el Ayuntamiento y ha anunciado que volverán a reiniciar su actividad a principios de febrero con la presentación de una nueva exposición.

Asociaciones y entidades

Además de AFA, otros colectivos y entidades hacían también uso de estas instalaciones, como la Asociación Cultural Antequera Teatro o el Conservatorio de Música. En este sentido, el alcalde ha explicado que las instalaciones tienen cada vez más demanda, por lo que tendrán que estudiar y reordenar esta situación «ya que todo el mundo tiene derecho a optar a algún recurso municipal para desarrollar la actividad cultural que se determine», ha indicado.

Al respecto, el Consistorio estudia el poder darles uso a los centros educativos libres en horario de tarde, tema que tratarán en una próxima reunión con el delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones. «Tenemos que optimizar todos los recursos posibles. Vamos a intentar ordenar de la mejor manera para que todo el mundo pueda llegar a tener el mejor servicio y la cabida que corresponde con el fin de que nadie se sienta apartado ni menos valorado», ha concluido.