Desmantelada una plantación de marihuana en Canillas de Albaida

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una finca ubicada en la localidad de Canillas de Albaida, en el extremo nororiental de la Axarquía, donde ha intervenido casi 450 plantas. Según ha informado este martes la Comandancia de Málaga, las pesquisas comenzaron cuando el Equipo Roca de la Compañía de Vélez-Málaga tuvo conocimiento de la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda rural aislada de municipio.

Las distintas diligencias llevadas a cabo por los investigadores permitieron saber que la vivienda había sido alquilada a su inquilino con el único propósito de instalar el cultivo de marihuana destinada al tráfico de drogas. Con estos indicios, los agentes solicitaron la correspondiente autorización judicial para realizar una entrada y registro en la vivienda, lo que les llevó a descubrir la plantación formada por un total de 442 plantas de marihuana, algunas de las cuales se encontraban ya en proceso de secado para su posterior distribución y otros 2,4 kilogramos cogollos que ya habían sido procesados. Por todo ello, se detuvo al inquilino de la finca por un delito contra la salud pública.