Sierra de las Nieves cumple cinco años como Parque Nacional con 25,74 millones de inversión

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha valorado el quinto aniversario este 2026 de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves como "un periodo decisivo para consolidar este espacio protegido como un referente ambiental, social y territorial" y ha señalado que en este tiempo ha habido 25,74 millones de euros en inversiones públicas movilizados.

García ha participado este martes en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de la Sierra de las Nieves, celebrado en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, en el paraje de Las Millanas, en Tolox. Así, ha señalado que desde su declaración como Parque Nacional en julio de 2021, la Sierra de las Nieves "ha sido objeto de un impulso sostenido" y ha indicado que las inversiones públicas han sido para "garantizar la conservación de sus valores naturales, mejorar la gestión y favorecer un desarrollo equilibrado en su área de influencia socioeconómica".

De la inversión, 16,5 millones han sido aportados por la consejería. García ha destacado que estos cinco años han servido para "dotar al parque nacional de una estructura sólida de gestión, planificación e inversiones" y que "la creación del Espacio Natural de la Sierra de las Nieves como ámbito unitario, el refuerzo del equipo gestor y el inicio del Consejo de Participación han permitido avanzar hacia un modelo de gobernanza participativo y eficaz".

Diputación de Málaga

Ha recordado que el Pleno del Consejo de Participación se constituyó el 19 de mayo de 2025, "marcando un hito en la implicación de administraciones, municipios y sociedad civil en la gestión del espacio" y ha puesto el acento en el carácter "estratégico" de las inversiones realizadas. "La Sierra de las Nieves es hoy un Parque Nacional con proyectos maduros, con una planificación clara y con actuaciones que miran al largo plazo", ha afirmado; como ejemplo, el centro de visitantes de Conejeras, infraestructura "clave" para el uso público del parque, con una inversión superior a los cuatro millones de euros.

La consejera ha reseñado que este equipamiento "no solo mejorará la experiencia de quienes visitan la Sierra de las Nieves, sino que también proyecta su imagen al ámbito internacional". Según ha recordado, el centro de visitantes fue seleccionado para formar parte de la exposición Deep Surface: Arquitectura para mejorar la experiencia del visitante en los espacios Unesco, en la 19 Exposición Internacional de Arquitectura de La Biennale di Venezia por su construcción sostenible, accesibilidad, integración paisajística y respeto al entorno.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de la Sierra de las Nieves junto a representantes de otras administraciones y entidades. / Álex Zea

Proyectos en marcha

La consejera ha repasado las principales líneas de actuación en estos cinco años, especialmente en materia de gestión forestal y conservación de la biodiversidad, por un valor de 5,8 millones, y ha remarcado que se han ejecutado proyectos de mejora de hábitats (570.000 euros), naturalización de masas forestales procedentes de antiguas repoblaciones (1,8 millones) y tratamientos selvícolas preventivos para reducir el riesgo de incendios, aumentar la diversidad estructural de los montes y favorecer la adaptación de los ecosistemas al cambio climático.

Así, ha recordado actuaciones como los tratamientos selvícolas en los montes públicos Sierra del Real, Barranca Honda y Ballesteros (815.000 euros) y Las Conejeras y Madroñales (550.000), y los trabajos para favorecer la regeneración de especies arbóreas y mejorar la conectividad ecológica en enclaves de alta montaña como el Quejigal de Tolox (un millón). "Son intervenciones muy técnicas, pero con un impacto directo en la resiliencia del territorio y en la conservación de especies singulares como el pinsapo", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado la investigación y el seguimiento científico en un parque "joven" y ha indicado que su incorporación a la Red de Parques Nacionales es "un impulso notable", con numerosos proyectos de investigación en marcha, apoyados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales y por universidades y centros científicos, que permiten avanzar en el conocimiento de los procesos ecológicos, el seguimiento de especies amenazadas y la adaptación al cambio global.

En infraestructuras, ha subrayado que las inversiones realizadas han permitido reforzar la protección frente a incendios forestales y mejorar la capacidad operativa del Plan Infoca en el territorio, destacando la terminación de la base Infoca Sierra de las Nieves en Istán (4 millones) y el avance en el subcentro de defensa forestal de Tolox (480.000 euros), así como actuaciones para mejorar accesibilidad y seguridad en el entorno, como el entronque de la carretera A-397 con el camino de Conejeras (860.000 euros).

Uno de los ejemplares de pinsapo más singularesque pueden encontrarse en este espacio protegido. Sierra de las Nieves / NICCOLO GUASTI / LMA_EXTERNAS_CORREO

También ha considerado clave el proyecto promovido por la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, por valor de 3,9 millones, en materia de sostenibilidad turística, y ha puesto en valor el esfuerzo para dotar al espacio de equipamientos de uso público y programas de educación ambiental, voluntariado y sensibilización. "El disfrute ordenado del Parque Nacional por parte de la ciudadanía es una de sus grandes finalidades, y para ello es imprescindible ofrecer información, acompañamiento y servicios de calidad", ha declarado.

La consejera ha anunciado que el Plan Anual de Trabajos e Inversiones para 2026 contempla actuaciones por un importe cercano a los once millones de euros en el conjunto del espacio natural, de los que unos ocho millones corresponden a inversiones de la consejería. Entre las de mayor dotación económica está la continuación del proyecto para favorecer la regeneración de especies arbóreas y mejorar la conectividad ecológica en la Sierra de las Nieves, que prevé una ejecución en 2026 de 508.000 euros. Esta intervención se desarrolla en enclaves de alta montaña y permite avanzar en la retirada de cerramientos obsoletos y en la mejora del regenerado natural, reforzando la funcionalidad ecológica del territorio.

Otro proyecto es la rehabilitación y creación de sendas y veredas del Parque Nacional (Fase I), cuya ejecución prevista para 2026 alcanza los 800.000 euros. En el ámbito del uso público, sobresale la continuación de las obras del centro de visitantes en las Conejeras, con una inversión prevista de un millón de euros, a la que se suma la dotación expositiva e interpretativa del equipamiento, con 860.000 euros. En materia de gestión forestal, continúan en 2026 los tratamientos selvícolas preventivos en distintos montes públicos del espacio natural, con una ejecución prevista de 250.000 euros, orientados a reducir riesgo de incendios y mejorar el estado de las masas forestales.

Por último, el plan contempla continuar actuaciones de dinamización socioeconómica impulsadas por los municipios del área de influencia socioeconómica del parque nacional, con una ejecución prevista en 2026 de 3,6 millones, cofinanciados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), destinada a proyectos locales vinculados a la conservación, el uso público y el desarrollo sostenible del territorio.

Estas inversiones "no se entienden sin la implicación de los municipios y de los agentes del territorio", ha dicho y ha valorado el papel del Consejo de Participación, al que han asistido, además, el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo; y el director del Espacio Natural, Rafael Ángel Haro. También representantes de la Administración General del Estado, la Diputación, los ayuntamientos del ámbito, Mancomunidad de Municipios y organizaciones y entidades.