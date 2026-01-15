Prohibido subir a la Sierra de Alhaurín este sábado: Habrá una batida para cazar jabalíes

Si tenías pensado ir a la Sierra Llana de Alhaurín de la Torre este sábado para practicar deporte, hacer senderismo o simplemente pasear será mejor que lo dejes para el domingo o para el fin de semana que viene ya que este sábado habrá una batida para cazar jabalíes.

Este sábado, 17 de enero, en horario comprendido entre las 07:30 y las 16:30 horas, se llevará a cabo una batida de jabalíes con armas de fuego en una parte de la sierra del municipio.

La batida tendrá lugar en el coto del monte público MA-10769, La Mezquita–Arroyo Blanquillo, conocido como Sierra Llana, según ha informado el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Así trabajan los cazadores / Manu Mitru

Autorización

La batida no está organizada por el Ayuntamiento, sino que es realizada por la Sociedad de Cazadores La Torre, y cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía en el marco de la emergencia cinegética declarada por la Administración autonómica para reducir la sobrepoblación de jabalíes y cerdos asilvestrados, debido a los importantes daños ambientales y agrícolas así como a los riesgos sanitarios y de seguridad vial que conlleva.

Según la comunicación oficial registrada, la batida, que también ha sido comunicada a la Guardia Civil, implica un despliegue amplio y continuo por la sierra durante toda la jornada.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre avisa de que no se suba a la sierra este sábado. / L.O.

Aviso

Por motivos de seguridad, el Ayuntamiento ruega que no se acuda ni se realice ninguna actividad en la sierra durante el horario establecido, especialmente en los siguientes puntos de acceso y tránsito: el arroyo Blanquillo, el arroyo Zambrana, Jabalcuza (zona de Pozo Povea) y el arroyo del Pinar.

Asimismo, se ruega que no se utilice ningún otro carril, sendero o acceso susceptible de ser utilizado por senderistas, ciclistas o aficionados a actividades en la naturaleza.

Prohibición

En este sentido, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre prohíbe cualquier tipo de actividad deportiva, recreativa o de otra índole en toda la zona afectada mientras dure la batida, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y el correcto desarrollo de la actuación autorizada.

El Consistorio pide la colaboración ciudadana e insiste en que la medida responde a una actuación regulada por la Junta de Andalucía dentro de una situación de emergencia cinegética vigente.

De hecho, a raíz de los casos de peste porcina registrados en Cataluña a principios del pasado mes de diciembre, la Junta de Andalucía autorizó de forma excepcional nuevos sistemas de captura de animales en zonas forestales y entornos urbanos.