La Diputación de Málaga impulsa una campaña de reciclaje en Arriate

Arriate ha acogido un proyecto piloto para promover el reciclaje con la implicación de familias, artesanos y comercios locales. Se trata de ‘Kampara’, una iniciativa impulsada por la Diputación de Málaga en colaboración con la Sociedad Cooperativa Andaluza Cofusar para implementar un modelo productivo de economía circular y artesanía sostenible, transformando residuos locales en productos de valor añadido mediante la fusión de técnicas artesanales tradicionales con materiales reciclados.

La vicepresidenta de Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, presentó este miércoles en Arriate, junto al administrador único de la entidad, Juan Antonio Delgado, y el alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, los resultados de este proyecto piloto de bioeconomía a través del reciclaje doméstico.

El proyecto, desarrollado del 25 de octubre al 25 de noviembre del año pasado, ha contado con la participación de cinco familias, seis artesanos y cuatro establecimientos locales. Durante ese mes, se recogieron 757 kilos de residuos (297 unidades de botellas de plástico de 1,5 litros, 226 bolsas de plástico, 134 latas de aluminio y 100 kilos de papel y cartón), con los que los artesanos han creado desde banquetas de ebanistería, bandoleras, bolsos y fundas de marroquinería para ordenadores portátiles hasta bisutería, placas de señalética y objetos de decoración.

Cofusar ha emitido bonos canjeables y acumulables por los residuos aportados por las cinco familias con descuentos en las compras realizadas en los cuatro comercios adheridos al programa: Supermercado Terroba, Ferretería Delgado, Carnicería Santiago y la tienda La Alacena.

El proyecto ha contado con los artesanos locales Marta Mena (diseño), Rafael Marín (ebanistería), Rosa Durán (marroquinería), Antonio Durán (pintura), Víctor Delgado (repujado de metal) y Juan Antonio Delgado (bisutería).