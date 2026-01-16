Alhaurín el Grande celebrará mañana San Antón

Alhaurín el Grande celebrará mañana sábado la festividad de San Antón. Los actos litúrgicos comenzarán a las 12:00 horas con una misa en honor al santo A las 12:45 h se realizará la tradicional bendición de los animales y mascotas. Y a las 13:00 h tendrá lugar la procesión de San Antón por las calles de la barriada de El Chorro, que este año contará con el acompañamiento de la Agrupación Musico-Cultural de la Cofradía de la Santa Vera-Cruz.

Posteriormente, tendrán lugar las actividades festivas para todos los públicos: a las 14:30 h habrá una degustación gastronómica de migas y vino dulce para todos los asistentes, cortesía del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Y a las 15:30 h habrá una actuación en directo del artista alhaurino Iván Zea para amenizar la jornada.

Habrá actividades infantiles para que los más pequeños también disfruten de la celebración, y además contaremos con stands de protectoras de animales que compartirán su labor y ayudarán a concienciar sobre el bienestar animal.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande invita a los vecinos a engalanar calles y balcones para realzar el paso del Santo.