Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiputadosCerro BlancoJabalíesRoboPreciosEsculturasAtropelloBalkan CartelMálaga CF
instagramlinkedin

Fiestas

Alhaurín el Grande celebrará mañana San Antón

Los actos litúrgicos comenzarán a las 12:00 horas con una misa en honor al santo A las 12:45 h se realizará la tradicional bendición de los animales y mascotas

Panorámica de Alhaurín el Grande.

Panorámica de Alhaurín el Grande.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

Alhaurín el Grande celebrará mañana sábado la festividad de San Antón. Los actos litúrgicos comenzarán a las 12:00 horas con una misa en honor al santo A las 12:45 h se realizará la tradicional bendición de los animales y mascotas. Y a las 13:00 h tendrá lugar la procesión de San Antón por las calles de la barriada de El Chorro, que este año contará con el acompañamiento de la Agrupación Musico-Cultural de la Cofradía de la Santa Vera-Cruz.

Posteriormente, tendrán lugar las actividades festivas para todos los públicos: a las 14:30 h habrá una degustación gastronómica de migas y vino dulce para todos los asistentes, cortesía del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Y a las 15:30 h habrá una actuación en directo del artista alhaurino Iván Zea para amenizar la jornada.

Habrá actividades infantiles para que los más pequeños también disfruten de la celebración, y además contaremos con stands de protectoras de animales que compartirán su labor y ayudarán a concienciar sobre el bienestar animal.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande invita a los vecinos a engalanar calles y balcones para realzar el paso del Santo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents