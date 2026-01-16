Antequera acudirá a Fitur con todo su Patrimonio Mundial

Antequera centrará este año su promoción en la Feria Internacional de Turismo de Madrid el décimo aniversario del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la Humanidad. El 16 de julio se cumplirán 10 años desde que los monumentos megalíticos de Menga, Viera y el Tholos del Romeral consiguieron la declaración de la UNESCO junto con El Torcal de Antequera y la Peña de los Enamorados.

La ciudad sacará pecho de ser el único bien de valor universal excepcional en la provincia de Málaga. Para ello, ha preparado un vídeo conmemorativo que emitirá durante la presentación de su oferta turística en Madrid..

«Antequera, este año 2026, no va a Fitur solamente a estar, sino que va a consolidar un modelo de gestión turística, de planificación y de promoción. El turismo para Antequera es una política pública que aúna patrimonio, empleo, promoción y proyección de la ciudad. Cumplimos diez años como Patrimonio Mundial, diez años que están dando resultados muy claros. La Unesco no le dio a Antequera un punto de llegada, un logro conseguido, sino todo lo contrario. Hace diez años ahí empezó todo. Fue un punto de partida que continúa este aniversario», ha declarado el alcalde, Manolo Barón.

Por su parte, la concejala de Turismo, Ana Cebrián, ha destacado que la declaración de la UNESCO ha sido un punto de inflexión para el turismo en la ciudad. «Es una suerte que no tienen muchas personas ni muchas ciudades; de hecho, en Málaga somos los únicos que podemos celebrar que somos Patrimonio de la Humanidad. Esto ha supuesto un antes y un después, sobre todo en el ámbito turístico. Antequera no es la misma ciudad que era antes del 15 de julio de 2016», ha subrayado.