Antequera arranca las obras del PFEA 2026 con una inversión de más de dos millones centrada en barrios y accesibilidad

El Ayuntamiento de Antequera ha iniciado esta semana las obras correspondientes al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2026, un plan que moviliza una inversión total superior a los 2,1 millones de euros y que permitirá la formalización de más de 600 contratos laborales. El alcalde, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Obras y Mantenimiento, Teresa Molina, han informado de los detalles del programa en una rueda de prensa celebrada en la calle Aguardenteros, uno de los puntos donde ya han comenzado los trabajos.

El regidor ha destacado que el PFEA vuelve a situar a Antequera como uno de los municipios de la provincia de Málaga que más fondos propios destina a este programa, con una aportación municipal superior a los 563.000 euros. El resto de la financiación procede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Diputación Provincial de Málaga.

Las actuaciones previstas se centran principalmente en la mejora de calles, espacios públicos y accesos, con especial atención a los barrios y anejos del municipio. Entre las obras más relevantes se encuentran la segunda fase de la reurbanización de la calle Pasillas, con una inversión de 294.385 euros; la segunda fase de la calle Aguardenteros, presupuestada en 268.635 euros; y la segunda fase de la calle Santa María la Vieja, en el barrio de San Juan, con un importe de 337.265 euros.

El alcalde, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Obras y Mantenimiento, Teresa Molina. / L.O.

El programa incluye además la continuación de la remodelación de los jardines del Corazón de María, con una inversión de 289.307 euros, así como la reurbanización de la calle Málaga en Villanueva de Cauche, que contará con un presupuesto de 176.566 euros. A estas actuaciones se suma la tercera fase de mejora de la Ciudad Deportiva El Maulí, dotada con 185.900 euros, enmarcada dentro del programa de empleo estable.

Junto a las obras de reurbanización, el Ayuntamiento destina más de 200.000 euros a labores de mantenimiento y servicios en barrios y pedanías. En este apartado se incluyen actuaciones de conservación en el casco urbano, así como en los anejos norte y sur, con la participación directa de los alcaldes pedáneos en la detección de necesidades prioritarias.

Por su parte, Teresa Molina ha explicado que muchas de las actuaciones corresponden a segundas fases de proyectos ya iniciados en anteriores ediciones del PFEA, lo que permitirá completar remodelaciones integrales en distintas zonas del municipio. Asimismo, ha subrayado que la creación de empleo es el eje central del programa, con más de 604 contratos previstos, muchos de ellos destinados a empleo femenino y a personas con cartilla agraria.

Durante la comparecencia también se ha informado de que el proceso de licitación de materiales y servicios se ha desarrollado con normalidad, permitiendo que todas las actuaciones hayan sido adjudicadas en primera instancia y que las obras hayan podido comenzar sin retrasos.