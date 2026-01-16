Comares espera 5.000 personas mañana por San Hilario de Poitiers

El calendario de Fiestas de Singularidad Turística Provincial de la Diputación arranca este fin de semana con varias citas en la provincia. Una de ellas será mañana sábado, 17 de enero, con la celebración de la Fiesta de San Hilario de Poitiers, con la que Comares homenajea a su patrón, desde 1442. Organizada por la Junta de Mayordomos de San Hilario de Poitiers con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Comares, la fiesta contará con un amplio programa de actividades culturales y de turismo activo, y espera congregar a más de 5.000 visitantes.

Los actos comenzarán a las 09.00 horas de la mano de la banda de música de Benamocarra. A las 11.00 horas se celebrará la misa en honor de San Hilario de Poitiers, en la Iglesia de la Encarnación, con el coro rociero Balcón de la Axarquía.

A partir de las 12.00 horas, el Santo será llevado en procesión por las calles de Comares junto a la banda de música de Becamocarra y la panda de verdiales Arroyo Conca. A las 14.00 comenzará la fiesta popular en la plaza Balcón de la Axarquía, donde se podrán degustar vino y chacina de la comarca y disfrutar de una gran paella a más de 700 metros de altitud sobre el nivel del mar.