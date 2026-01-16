Sucesos
Desmantelan dos puntos de venta de droga en viviendas contiguas de Monda
La Guardia Civil asegura que los detenidos, un hombre y una mujer, operaban de forma independiente para distribuir dosis de cocaína, hachís y marihuana
La Guardia Civil ha detenido dos vecinos del municipio malagueño de Monda por presuntamente distribuir drogas en sus viviendas. La Comandancia de Málaga ha informado de que los dos arrestados, un hombre y una mujer, vivían en inmuebles contiguos, aunque operaban de forma independiente.
Las dos investigaciones llevadas a cabo por el Puesto de Coín comenzaron tras recibir informaciones que apuntaban a la venta de estupefacientes al menudeo en una calle del casco antiguo de Monda, municipio de la Sierra de las Nieves que no llega a los 3.000 habitantes. Esta actividad provocó que la zona se convirtiera en un punto de encuentro de muchas personas que acudían a comprar su dosis y generara mucha inquietud entre los vecinos.
A pesar de las dificultades que suponía el trazado urbano, un laberinto de callejuelas con mucha pendiente, los investigadores lograron ubicar dos puntos de ventas cuyos responsables suministraban la droga con gran rapidez. Se trataba de dos viviendas contiguas, pero la Guardia Civil asegura que sus moradores, un hombre y una mujer, operaban de forma independiente.
Registros
Con la investigación apuntalada, la autoridad judicial autorizó el registro de los domicilios, de los agentes intervinieron 87 gramos de cocaína, 390 de hachís y 372 de marihuana, además de 4.360 euros en metálico y útiles para la preparación y distribución de las dosis. En el operativo participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de Coín, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Málaga (USECIC) y el Servicio Cinológico, cuyo perro especializado fue clave para la localización de la droga y el papel moneda.
