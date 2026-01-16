Mijas implantará un sistema de videovigilancia con 150 cámaras

El Ayuntamiento de Mijas va a implantar un sistema de videovigilancia, gestionado por la Policía Local, para mejorar la seguridad ciudadana, la prevención de delitos y el control del tráfico.

El sistema va a suponer una inversión de 2,1 millones de euros más IVA, con cargo al presupuesto de 2026. El proyecto que contempla la instalación de más de 150 cámaras en el término municipal, sobre todo en los tres núcleos de población (el pueblo, La Cala y Las Lagunas) y en las principales urbanizaciones.

El sistema está diseñado técnicamente por una empresa especializada junto a la Policía Local y funcionará las 24 horas del día y los 365 días del año.

Habrá cámaras en plazas, espacios públicos y zonas de alta afluencia para la prevención de delitos y para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio público.

Por otro, habrá cámaras de control de tráfico y lectura de matrículas, situadas en accesos, rotondas y entradas y salidas del municipio, que permitirán identificar vehículos, controlar la movilidad y apoyar investigaciones policiales cuando sea necesario.

Todas las ubicaciones han sido seleccionadas con criterios técnicos y policiales. Las cámaras permitirán a los agentes «visualizar imágenes en tiempo real, revisar grabaciones y coordinar recursos sobre el terreno con mayor rapidez», según el edil de Seguridad, Juan Carlos Cuevas (VOX).

El sistema está basado en tecnología digital de alta resolución, con visión nocturna y analítica de vídeo con inteligencia artificial. La transmisión de imágenes se hace principalmente con redes inalámbricas, lo que reduce obra civil, costes y molestias en la vía pública.