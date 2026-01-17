La Junta recupera el Casino de Ronda para investigación y difusión

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, firmó ayer con Daniel Harillo, presidente del Círculo de Artistas de Ronda, y junto a la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, un acuerdo para el uso y arrendamiento del Casino de Ronda con el fin de desarrollar actividades divulgativas, culturales y de investigación que contribuyan al conocimiento de la historia de Andalucía y a la protección y revitalización de este espacio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por su alto valor patrimonial, cultural e histórico.

La firma tuvo lugar en el marco de la conmemoración del 108 aniversario de la Asamblea Regionalista de Ronda, celebrada en el Casino de la ciudad del 12 al 14 de enero de 1918. En este encuentro, presidido por Blas Infante, se definieron las principales directrices políticas e ideológicas del movimiento andalucista, la defensa de la identidad histórica y cultural de Andalucía y se acordaron los símbolos que en la actualidad constituyen las señas oficiales de la Comunidad: la bandera, el escudo y el lema que aparece en el pie, “Andalucía para sí, para España y la Humanidad”.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, firma acuerdo sobre el Casino de Ronda, con el presidente del Círculo de Artistas de Ronda, Daniel Harillo, y junto a la alcaldesa, María de la Paz Fernández. / L.O.

Construido a partir de 1823, el Casino de Ronda es el primer ejemplo de arquitectura modernista de la ciudad y uno de los principales referentes de este estilo en la provincia de Málaga y en Andalucía. Su declaración como Bien de Interés Cultural en 2024 reconoce sus valores como testimonio de una época y de una corriente artística que dotó a Ronda de una identidad arquitectónica singular.