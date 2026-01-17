Patrimonio
La Junta recupera el Casino de Ronda para investigación y difusión
Antonio Sanz firma un acuerdo para la revitalización del inmueble, lugar del nacimiento de la bandera, el escudo y el lema de Andalucía
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, firmó ayer con Daniel Harillo, presidente del Círculo de Artistas de Ronda, y junto a la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, un acuerdo para el uso y arrendamiento del Casino de Ronda con el fin de desarrollar actividades divulgativas, culturales y de investigación que contribuyan al conocimiento de la historia de Andalucía y a la protección y revitalización de este espacio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por su alto valor patrimonial, cultural e histórico.
La firma tuvo lugar en el marco de la conmemoración del 108 aniversario de la Asamblea Regionalista de Ronda, celebrada en el Casino de la ciudad del 12 al 14 de enero de 1918. En este encuentro, presidido por Blas Infante, se definieron las principales directrices políticas e ideológicas del movimiento andalucista, la defensa de la identidad histórica y cultural de Andalucía y se acordaron los símbolos que en la actualidad constituyen las señas oficiales de la Comunidad: la bandera, el escudo y el lema que aparece en el pie, “Andalucía para sí, para España y la Humanidad”.
Construido a partir de 1823, el Casino de Ronda es el primer ejemplo de arquitectura modernista de la ciudad y uno de los principales referentes de este estilo en la provincia de Málaga y en Andalucía. Su declaración como Bien de Interés Cultural en 2024 reconoce sus valores como testimonio de una época y de una corriente artística que dotó a Ronda de una identidad arquitectónica singular.
- Prohibido subir a la Sierra de Alhaurín este sábado: habrá una batida para cazar jabalíes
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
- Un asador familiar en Málaga con más de 40 años de historia escondido en el interior de una casa: 'Mucha gente no lo conoce
- Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
- Ginés Serrán asegura que los gastos de fundición y transporte de sus esculturas corren de su cargo y que los pedestales costarán 60.000 euros
- Retiran el muro del solar de la calle Victoria donde se construirán VPO y un nuevo vial hacia Lagunillas
- Indra inaugura su nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión en Málaga con 700 trabajadores y 40 millones de inversión