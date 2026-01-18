Los Cien Caños del Trabuco se colman de agua y vida

La Sierra Norte de Málaga alberga uno de los monumentos naturales más impresionantes de la provincia. A escasos kilómetros del núcleo urbano de Villanueva del Trabuco se puede contemplar todo un espectáculo de luz, vida y sonido. Se trata de la Fuente de los Cien Caños, que actualmente se encuentra en su máximo apogeo tras las lluvias de las últimas semanas y meses. De sus canales brotan ahora decenas de chorros de agua, la misma que desciende con fuerza por sus verdes paredes y escalones hasta colmar las pozas donde queda en parte retenida.

Precaución

Su belleza y singularidad sorprende y atrae en esta época a multitud de visitantes a la zona que no dudan en fotografiarse con tan impresionante telón de fondo.

Sin embargo, el descenso de las temperaturas de estos días ha provocado la formación de placas de hielo en el suelo por donde discurre el agua, lo que ha hecho el camino muy resbaladizo. Al respecto, el Ayuntamiento ha cortado parcialmente el acceso como medida preventiva y ha pedido extremar la precaución, especialmente los días fríos o al caer la tarde.

El pulmón verde del pueblo

La Fuente de Los Cien Caños canaliza el agua procedente de la Sierra de San Jorge y constituye el aporte más importante del Guadalhorce en su tramo inicial, de ahí a que popularmente se le conozca como el nacimiento del río más caudaloso de la provincia. Una de las mayores curiosidades de esta gigantesca fuente adosada a la pared de roca caliza es que no tiene 100 caños, sino 101. El lugar está rodeado de vegetación típicamente mediterránea de olivos, pinos, encinas, arbustos y monte bajo. En concreto, se encuentra en el extremo oriental de la Sierra de Camarolos y forma parte del conocido como Arco Calizo Central Malagueño.

Además de ser el recurso turístico más icónico de este pueblo que limita con los Montes de Málaga, se configura como un área de recreo tradicional para los más de 5.500 vecinos de la localidad y el resto de ciudadanos de la comarca. A pocos metros del paraje hay una zona de merenderos y aparcamientos que el Ayuntamiento continúa mejorando y poniendo en valor con actuaciones como la instalación de un banco gigante, una caseta de madera o la futura colocación de columpios .

Senderismo

Para llegar a la fuente y al río desde el pueblo existe una ruta que discurre por tramos de tres senderos señalizados: el camino de Sierra de San Jorge, el de los Cien Caños y la emblemática Gran Senda del Guadalhorce que recorre el cauce fluvial del río hasta su desembocadura en Málaga.

Un buen plan en invierno

Su excelente ubicación, su riqueza paisajística, sus opciones de senderismo y la variada oferta gastronómica de sus tradicionales ventas, sumadas a la hospitalidad de su gente, forman el caldo de cultivo perfecto para organizar un plan de domingo en familia, hacer una ruta en moto o practicar turismo activo, rural y de naturaleza en el interior de la provincia.