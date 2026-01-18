Sucesos
Hallan muerto a un senderista invidente de 47 años desaparecido en la zona de Gaucín
El 112 recibió una llamada que avisaba de que un hombre invidente había desaparecido mientras hacía senderismo
El cuerpo sin vida de un hombre de 47 años, al parecer invidente, ha sido localizado este sábado en el río Guadiaro tras desaparecer mientras realizaba una ruta de senderismo en el término municipal de Gaucín, en la Serranía de Ronda.
La alerta se produjo sobre las 12:10 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió una llamada informando de la desaparición de un hombre con discapacidad visual que se encontraba practicando senderismo en la zona. Ante esta comunicación, la sala coordinadora activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, servicios sanitarios y la Policía Local de Cortes de la Frontera.
Tras varias horas de búsqueda, agentes de la Guardia Civil localizaron el cuerpo sin vida del hombre y procedieron a su recuperación. Una vez rescatado el cadáver, se activó el protocolo judicial correspondiente, tal y como ha confirmado el instituto armado al servicio de emergencias.
El rescate fue llevado a cabo por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, especializados en actuaciones en zonas de difícil acceso. Por el momento, no ha trascendido el punto exacto del río en el que fue hallado el cuerpo ni las circunstancias concretas en las que se produjo el fallecimiento.
Fuentes de la Guardia Civil han indicado que no se facilitarán más detalles hasta que concluyan las diligencias judiciales, mientras se investigan las causas del suceso. El caso permanece abierto a la espera de los resultados que puedan esclarecer lo ocurrido durante la ruta que realizaba la víctima.
