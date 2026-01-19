Alhaurín de la Torre suspende la ofrenda floral y la procesión del patrón, en señal de duelo

La tragedia ferroviaria de Adamuz será difícil de olvidar y ha condicionado toda la actividad política y municipal en los 103 municipios de la provincia, entre ellos el de Alhaurín de la Torre, que ha modificado los actos programados este lunes y este martes, con motivo de la festividad del patrón, San Sebastián.

El Área de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha decidido suspender el programa de actos oficiales previstos en honor del patrón, en señal de duelo por las víctimas mortales del accidente ferroviario registrado anoche en Adamuz (Córdoba).

De esta forma, se ha cancelado la ofrenda floral prevista para este lunes, 19 de enero, así como la procesión por las calles del centro urbano, prevista para este martes, 20 de enero. Únicamente se celebrará la misa de las cinco de la tarde, pero con carácter no institucional y sin la participación de la Coral Santa Cecilia, con idea de recordar a los fallecidos.

La corporación municipal y todo el pueblo de Alhaurín de la Torre se ha sumado al minuto de silencio por las víctimas de la tragedia. / L.O.

Minuto de silencio

Este mediodía, decenas de personas han participado en el minuto de silencio que se ha guardado de forma oficial en todas las instituciones públicas de España, en memoria de las personas fallecidas y como señal de respeto y cariño por sus familiares y amigos.

A la concentración se han sumado empleados municipales, representantes del tejido social de la localidad y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como otras instituciones y colectivos. En este sentido, el Gobierno ha decretado tres días de luto oficial y las banderas situadas en edificios públicos ondearán a media asta durante este periodo.

Pésame

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, en nombre del Ayuntamiento y del municipio ha expresado su más sentido pésame a las familias y amigos de los fallecidos y ha enviado toda la fuerza y cariño, y deseado una pronta recuperación a los heridos.

El regidor ha manifestado su máximo reconocimiento y gratitud a todos los integrantes del dispositivo de seguridad y emergencias desplegado desde el minuto uno (Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias -UME-, sanitarios, 112, etcétera) y a los ciudadanos que han dado una gran lección de solidaridad y empatía tras la tragedia.