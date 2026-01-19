El Ayuntamiento de Alpandeire inicia obras de mejora en las instalaciones deportivas

En los próximos días, el Ayuntamiento de Alpandeire dará inicio a trabajos de reparación y mejora de las instalaciones deportivas del municipio, ubicadas en la zona baja del casco urbano, junto al CPR Alto Genal.

Según se ha indicado desde el Consistorio, se llevarán a cabo tareas de acondicionamiento y pintura de la pista de pádel, así como también se acometerán trabajos de reparación de las gradas de la pista polideportiva y el mantenimiento del terreno de juego con la reposición de arena para césped artificial. Cabe recordar que hace poco más de un año el Ayuntamiento de Alpandeire impulsó el proyecto de instalación de césped artificial en la pista polideportiva municipal, una actuación que contó con un presupuesto de 48.000 euros financiado por parte del área de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación.

Del mismo modo, los trabajos que se iniciarán en los próximos días serán sufragados a través de los fondos incondicionados aportados por la institución provincial al ayuntamiento, desde donde se ha decidido invertir en garantizar el mantenimiento de las instalaciones deportivas.