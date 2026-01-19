Obras
Benadalid realizará mejoras en el depósito municipal de ‘El Piche’
La instalación de paneles solares en el depósito de agua de Benadalid, financiada por la Junta, busca reducir el gasto energético que supone el bombeo del agua potable
El Ayuntamiento de Benadalid llevará a cabo el proyecto de instalación de placas solares en el depósito municipal de agua potable ubicado en la zona de ‘El Piche’.
Desde el Consistorio se ha indicado que la actuación contempla la adquisición de placas solares fotovoltaicas y su instalación en una plataforma de apoyo sobre la estructura del depósito municipal. Desde este depósito, que recoge el agua del nacimiento de ‘El Piche’ situado unos metros más arriba, se realiza el bombeo hasta el nuevo depósito repartidor de la ‘Era del Olivo’, desde donde se suministra a la red de abastecimiento. El actual sistema de bombeo hace uso de energía de la red eléctrica, con el elevado consumo de electricidad y el consiguiente coste económico que ello supone para el Ayuntamiento. En este sentido, la instalación de paneles solares supondrá un notable ahorro en la factura eléctrica correspondiente al bombeo de agua.
El proyecto dispone de un presupuesto de 30.000 euros y está financiado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en el marco de una línea de subvenciones para entidades locales destinadas a la adquisición de equipamiento y a la realización de actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de titularidad pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.
Con la ejecución del proyecto de mejora del depósito de ‘El Piche’ el Ayuntamiento persigue llevar a cabo una mejora y modernización de las instalaciones y reducir el gasto energético.
