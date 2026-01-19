Campillos, más cerca de recuperar su piscina cubierta tras ocho años

Las fuertes inundaciones que sufrió el municipio de Campillos en el año 2018 afectaron gravemente a las instalaciones de la piscina cubierta municipal, que tuvo que echar el cierre dado el mal estado en el que se encontraba.

Ahora, casi ocho años después de uno de los episodios más difíciles que se recuerdan en la zona, la pequeña localidad está más cerca de recuperar una de las últimas infraestructuras que aún permanecían fuera de servicio.

El Ayuntamiento de Campillos inició, hace apenas unos meses, las obras para la recuperación de la piscina, con un presupuesto total de 1.133.629,85 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Actualmente, tal y como informan desde el Consistorio, se está procediendo a la reparación integral de los sistemas eléctricos, de fontanería y saneamiento, especialmente en las zonas del sótano y la planta baja, donde los daños fueron más graves tras las fuertes inundaciones sufridas en el municipio en octubre de 2018. Además, durante las obras se retirarán y sustituirán todos los revestimientos y material de carpintería dañados, tanto interiores como exteriores, incluyendo elementos de madera y metálicos afectados por la humedad y el paso del tiempo.

La actuación, que busca que la infraestructura recupere su estado original, abarca la renovación del cuadro principal de electricidad, la red de tuberías y desagües, así como la impermeabilización de espacios críticos para prevenir futuros problemas, con el objetivo de otorgar las máximas garantías de seguridad, funcionalidad y calidad, asegurando que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de unas instalaciones modernas y plenamente operativas.

La financiación para la mejora y nueva puesta a punto de esta infraestructura proviene, por un lado, del Consorcio de Compensación de Seguros (427.757,12 euros), y por otro, de los distintos fondos incondicionados que le corresponden a Campillos dentro de los Planes de Asistencia Económica Municipal (PAEM) de la Diputación de Málaga.

La culminación de este proyecto, que abarca una superficie total de 1.730 metros cuadrados con dos piscinas, una zona de recepción y una zona de vestuarios, hará posible la recuperación de una de las instalaciones deportivas más emblemáticas de la localidad.

A las obras de la piscina interior se unen, además, los trabajos que en la piscina de verano, que contará con una nueva zona de aseos y vestuarios, un quiosco y la taquilla de entrada, actuación que está proyectada en un edificio de una planta con una superficie de 59,25 metros cuadrados.