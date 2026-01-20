Agricultores malagueños piden en Estrasburgo que no se juegue con el futuro del campo europeo

Asaja Málaga ha participado este 20 de enero en la gran movilización agraria celebrada en Estrasburgo. En esta jornada de protesta, los participantes de España están representados por Asaja, cuyos miembros se han unido a una marea humana de 6.000 agricultores y más de 2.000 tractores convocados por el COPA-COGECA para exigir a las instituciones comunitarias que no pongan en riesgo la seguridad alimentaria ni la supervivencia del sector primario de la Unión Europea.

La protesta, desarrollada en el denominado barrio europeo de la ciudad, entre la Place de Bordeaux y la sede del Parlamento Europeo, sirve para trasladar un mensaje contundente contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que permite la entrada de productos agrarios que compiten directamente con las producciones europeas sin partir de las mismas reglas de juego.

Desde Asaja han denunciado que dichos productos no están sujetos a los mismos estándares en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, sostenibilidad medioambiental ni condiciones laborales que se exigen a los agricultores y ganaderos europeos, lo que supondría una «competencia desleal y una amenaza directa para la viabilidad de las explotaciones».

La asociación insiste en que no se puede exigir a los productores europeos un elevado nivel de exigencia normativa mientras, al mismo tiempo, se abren las fronteras a importaciones que no cumplen esos mismos requisitos. «Esta situación no solo pone en peligro la rentabilidad del sector, sino que compromete la soberanía y la seguridad alimentaria de Europa», han insistido a través de un comunicado.

«Recordamos a los eurodiputados que tienen un compromiso con el sector agrario y que deben actuar con coherencia con los discursos que pronuncian al votar en el Parlamento Europeo. El sector exige que sus decisiones reflejen de manera efectiva ese compromiso y protejan a los agricultores y ganaderos europeos frente a la competencia desleal y a los riesgos para la seguridad alimentaria de los ciudadanos».

Por todo ello, Asaja Málaga ha vuelto a alzar su voz para reclamar a todas las instituciones de la Unión Europea que actúen con responsabilidad y coherencia, priorizando la protección de los agricultores y ganaderos europeos y de los consumidores, y evitando acuerdos comerciales que comprometan el futuro del campo y la seguridad alimentaria de la ciudadanía.

Además, la organización ha advertido que “mientras no se ofrezcan respuestas concretas y eficaces a estas reivindicaciones, el sector agrario continuará movilizándose en defensa de sus intereses y del modelo productivo europeo”.