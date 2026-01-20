Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje

Entrega de las Medallas de la Ciudad de Coín 2026

El Ayuntamiento de Coín reconoció la labor del historiador José Antonio Urbano Pérez, el empresario José Cobos Mena y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, en una ceremonia celebrada el viernes

Foto de familia tras la entrega de las Medallas de la Ciudad de Coín 2026.

Foto de familia tras la entrega de las Medallas de la Ciudad de Coín 2026. / L. O.

La Opinión

La Casa de la Cultura Blas Infante de Coín acogió la entrega de las Medallas de la Ciudad de Coín 2026.

En una gala solemne e institucional, fueron homenajeados el historiador y profesor José Antonio Urbano Pérez, el empresario José Cobos Mena y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, con especial mención al Parque de Bomberos de Coín.

En el acto, que estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Francisco Santos, se hizo gala del orgullo coineño destacando la labor de personas e instituciones que siguen engrandeciendo la capital del Valle del Guadalhorce.

Este es el reconocimiento más importante que otorga el Ayuntamiento de Coín, que fue aprobado en diciembre.

El acto fue el viernes pasado.

