Denuncian un presunto caso de acoso escolar a un niño de 14 años con TEA en el instituto de Villanueva del Trabuco

La familia de un menor de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil por un presunto y prolongado caso de acoso escolar en el IES Sierra de San Jorge de Villanueva del Trabuco, donde el niño cursa 2º de la ESO.

Según ha explicado la familia, el menor lleva padeciendo situaciones de bullying desde el curso pasado. No fue hasta el mes de diciembre de 2025, antes de las vacaciones de Navidad, cuando tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo gracias a los padres de otros compañeros de clase que estaban siendo testigos del acoso. «Le tiraban bolas de papel y se metían con su físico».

Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso ha sido la existencia de unas fotografías íntimas y comprometidas del menor que habrían comenzado a circular y difundirse por WhatsApp desde el pasado mes de junio, también como stickers.

Desnudo en el cuarto de baño

Aunque la familia no ha tenido acceso a las mismas, en ellas el joven aparece supuestamente desnudo en el cuarto de baño del instituto, lo que ha sido el detonante para iniciar acciones legales, al suponer la vulneración adicional de los derechos y de la intimidad del menor. En este caso, fue su hermana melliza la que se enteró por sus compañeros y lo notificó a su tutora.

Tras conocer todo lo sucedido, el pasado 7 de enero, la madre del menor, que actualmente se encuentra ingresada en el hospital por una “terrible” crisis de ansiedad a raíz de lo ocurrido, pidió el alta médica voluntaria para ir al instituto e informar de los hechos a la directiva, que alegó tener conocimiento de “algo” de lo ocurrido, pero sin saber a ciencia cierta la gravedad del asunto.

Fue entonces cuando la madre, que trabaja como monitora del transporte escolar del centro, solicitó formalmente la activación del protocolo contra el acoso escolar. Sin embargo, tal y como ha confirmado posteriormente la Guardia Civil, dicho protocolo todavía no está abierto ni registrado en la plataforma de Educación.

El centro le resta importancia

Según el testimonio de la madre, desde el centro educativo se ha justificado esta omisión alegando “carga de trabajo”. Asimismo, tampoco se ha trasladado la situación a la Inspección Educativa ni contactado con las familias implicadas. De acuerdo con la denuncia de los progenitores, el instituto habría restado importancia a los hechos clasificándolos como “cosas de niños”, llegando incluso a pedir a la madre que se retracte de los hechos.

Ante esta situación, la familia ha decidido hacer pública su denuncia con el objetivo de visibilizar el acoso escolar, especialmente en menores con discapacidad, y reclamar una mayor concienciación entre el alumnado, así como más formación, protocolos eficaces y recursos suficientes para el personal educativo. La familia exige que se garantice la protección del menor, se depuren responsabilidades y se adopten medidas reales para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Investigación en marcha

El menor presenta Trastorno del Espectro Autista, grado II de dependencia y un 67% de discapacidad. Además, padece otras patologías como síndrome de Tourette. «Él es un chico súper bueno, sin dobleces», asegura la secretaria de la Red Condición Autista Andalucía, Violeta de la Fuente, que se ha hecho eco del caso como muestra de apoyo a la familia.

Por ahora se desconoce el número de alumnos implicados en el presunto acoso, que actualmente está siendo investigado por la Guardia Civil. De hecho, consta otra denuncia de una alumna que en su momento también habría sido víctima de bullying en el mismo centro educativo.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con el equipo directivo del instituto en varias ocasiones sin éxito.