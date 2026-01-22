Educación confirma la existencia de un protocolo de actuación en el presunto caso de acoso escolar de Villanueva del Trabuco

El Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado la existencia de un protocolo de actuación en relación con el presunto caso de acoso escolar a un menor de 14 años en el IES Sierra de San Jorge de Villanueva del Trabuco. La dirección del centro lo habría puesto en marcha el pasado 8 de enero.

Según las mismas fuentes, previamente, durante diciembre de 2025, la dirección del centro había adoptado medidas de convivencia, de protección para el alumno afectado, así como una sanción disciplinaria para los responsables de "un episodio considerado aislado", actuación que, según Educación, fue debidamente comunicada a la familia.

Tras la vuelta de las vacaciones de Navidad y al constatarse nuevas conductas contra el alumno, la dirección del centro activó el protocolo específico de acoso escolar, que contempla, entre otras actuaciones, la celebración de reuniones con las familias del alumnado implicado con el fin de recabar y aportar información. "Como resultado de este proceso, el centro educativo ha adoptado las medidas cautelares correspondientes a fin de asegurar la integridad del alumno afectado", aseguran.

Paralelamente, su progenitora ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, "que ha solicitado y recibido por parte del equipo directivo toda la información relativa al caso", señalan.

Por su parte, desde la Delegación Territorial confirman que el centro educativo continúa avanzando en el cumplimiento de todos los pasos que conforman el protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar, tal como especifica la Orden de 20 de junio de 2011.

A pesar de todo, en el día de ayer, la familia afirmó a este medio no tener constancia de la puesta en marcha del protocolo.