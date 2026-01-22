Archivan caso en el que murieron dos menores en Málaga al considerar fortuito el incendio

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coín ha archivado la causa abierta a raíz del fallecimiento de dos menores, que formaban una pareja sentimental, en un incendio en una vivienda al concluir que el siniestro fue provocado por un cortocircuito fortuito. El incendio ocurrió en una vivienda en Alhaurín el Grande el pasado día de Navidad.

La decisión judicial se produce después de que la investigación haya concluido que el incendio fue provocado por un cortocircuito en la instalación eléctrica de la vivienda, que había sido previamente puenteada, así como el sistema de seguridad de la misma, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Un agente de criminalística de la Guardia Civil junto a la vivienda de Alhaurín el Grande, donde dos menores de 15 y 16 años, fallecieron en un incendio. / Carlos Diaz (EFE)

El siniestro se inició en la parte baja de la vivienda y fue ascendiendo hasta la planta superior donde se encontraban los dos menores de edad, de 15 y de casi 16 años. Las llamas se propagaron rápidamente dado que la vivienda acumulaba una gran cantidad de material inflamable además de una motocicleta en cuyo deposito había cierta cantidad de carburante. Los dos miembros de la pareja se encontraban solos en la casa, propiedad de la madre de la chica fallecida.

De este modo, la causa concluye sin que en ningún momento se hubiera investigado a ninguna persona por la autoría intencionada del incendio.

Condena a un hombre en Coín por amenazas a su expareja

Por otra parte, fuentes del TSJA indican que este mismo órgano judicial, competente en delitos de violencia sobre la mujer, ha condenado a un hombre por las amenazas a su expareja, que es la madre de la menor de edad fallecida junto a su pareja en el incendio de su vivienda en Coín.

"En contra de los rumores propagados a raíz del siniestro en el que falleció la pareja de menores, el ahora condenado nunca fue investigado ni relacionado con el incendio", precisa el TSJA. El hombre denunciado admitió haber proferido las amenazas de muerte hacia su expareja, de las que quedó constancia en diversas redes sociales, por lo que aceptó la condena solicitada por el ministerio fiscal.

El fallo establece que deberá realizar 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad, 16 meses de prohibición de tenencia y porte de armas de fuego y la prohibición de aproximación al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en que puedan encontrarse en un radio no inferior a 200 metros. Asimismo, tiene prohibido comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo plazo de 16 meses.