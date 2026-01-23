Antequera dedicará una calle al pueblo de Adamuz en honor a sus vecinos y en memoria de las víctimas del accidente

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha anunciado que el Ayuntamiento le dedicará una calle al municipio cordobés de Adamuz en homenaje a la solidaridad ejemplar demostrada por sus vecinos y en memoria de todas las víctimas de la tragedia ferroviaria.

Según ha señalado el alcalde en una carta remitida al primer edil de Adamuz, «este gesto pretende ser un símbolo de hermandad entre nuestros pueblos y de agradecimiento sincero por el apoyo humano y desinteresado recibido en aquellos momentos tan difíciles».

Con esta denominación «Antequera desea que el nombre de Adamuz quede ligado para siempre a los valores de solidaridad, cercanía y compromiso que sus vecinos supieron encarnar, así como al recuerdo respetuoso de quienes perdieron su vida».

El Ayuntamiento estudia poder denominar así una calle de la zona de Santa Catalina. «Esperamos que sea de agrado de los vecinos. Personalmente a mí este accidente me ha tocado el corazón, porque por ahí hemos pasado muchas veces. Málaga y Antequera somos las dos únicas ciudades por las que pasa el AVE en la provincia. Tenemos dos estaciones de AVE, somos muy sensibles en eso. Pertenecemos a la Red de Ciudades AVE, nos toca mucho porque forma parte de nuestras vidas, de nuestro diario. La alta velocidad y el tren tienen un pálpito especial en nuestro municipio. Y estos accidentes pues nos llegan al alma«, ha señalado.