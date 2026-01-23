Inundaciones
Cártama pide a la Junta de Andalucía la limpieza de los arroyos tras los daños del temporal
El Ayuntamiento alerta del riesgo ante nuevos episodios de lluvias y solicita actuaciones en los cauces del municipio para prevenir inundaciones
El Ayuntamiento de Cártama ha trasladado a la Junta de Andalucía la necesidad de acometer el acondicionamiento y la limpieza en los arroyos del municipio tras el paso del temporal.
El concejal de Servicios Operativos, Francis Montiel, ha mantenido una reunión con guardas fluviales de la Junta y representantes de la empresa Tragsa, y los acompañó en su visita para conocer de primera mano los daños ocasionados por las últimas lluvias torrenciales en los arroyos del término municipal, de modo que puedan determinar las actuaciones más efectivas a acometer para su mejora. Concretamente, han visitado el río Fahala y los arroyos Valdeurraca, Torres, El Cano, Los Morenos, El Peral, Pozo Judío y El Peñoncillo.
"Reducir riesgos"
Montiel ha subrayado que la limpieza preventiva de los arroyos "es una medida fundamental para reducir riesgos ante episodios de lluvias torrenciales, mantener los cauces y garantizar la seguridad".
Asimismo, ha resaltado que actuar con antelación es "clave para evitar daños mayores y situaciones de riesgo que pueden afectar gravemente a nuestro municipio".
Desde el Consistorio de Cártama se ha manifestado la plena disposición a colaborar y coordinarse con la administración autonómica para que se desarrollen los trabajos necesarios y contribuir a una solución eficaz que reduzca el riesgo de desbordamientos y garantice la seguridad de la población.
