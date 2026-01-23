Se confirma un segundo caso de bullying en el instituto de Villanueva del Trabuco

Segundo caso de acoso escolar en el instituto de Villanueva del Trabuco: el IES Sierra San Jorge ya cuenta con otro protocolo activo por bullying a un chico de 14 años con discapacidad.

En esta ocasión, se trata de una menor de 13 años cuyo acoso escolar ha derivado en anorexia y que se encuentra hospitalizada. Sus padres ya han presentado denuncias ante la Guardia Civil contra los presuntos acosadores.

Desde la Delegación Territorial de Educación confirman que conocen la presentación de la denuncia ante la Guardia Civil por acoso escolar en Villanueva del Trabuco y aseguran que, "con carácter previo a la denuncia, el centro mantiene abierto un protocolo de acoso sobre este caso, en fase de investigación".

Por ahora, no ha trascendido más información.

Segundo caso en una semana

Mientras tanto, continúan las denuncias legales y públicas relacionadas con otro alumno, un menor de 14 años con un 65% de discapacidad reconocida y grado II de dependencia, para el que también existe un protocolo de actuación en marcha.

Según la familia, el menor lleva padeciendo situaciones de bullying desde el curso pasado. No fue hasta diciembre de 2025, antes de las vacaciones de Navidad, cuando tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo gracias a los padres de otros compañeros de clase que estaban siendo testigos del acoso: "Le tiraban bolas de papel y se metían con su físico”, relatan.

Además, se ha señalado la existencia de fotografías íntimas y comprometidas del menor que habrían comenzado a circular y difundirse por WhatsApp desde el pasado mes de junio, incluso como stickers.

Por su parte, Educación sostiene que ya en diciembre de 2025 la dirección del centro había adoptado medidas de convivencia y confirma la existencia de un protocolo de actuación en curso.

Paralelamente, la madre del menor ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, que ha solicitado y recibido por parte del equipo directivo toda la información relativa al caso.

El centro educativo, por su parte, continúa avanzando en el cumplimiento de todos los pasos del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar.