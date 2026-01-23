Detenida en Ronda una mujer que drogó con benzodiacepinas a un hombre para robarle

La Policía Nacional ha detenido en Ronda a una mujer de 41 años por su presunta responsabilidad en dos robos con violencia o intimidación en las viviendas de sus víctimas, a una de las cuales drogó para conseguir su propósito. La investigación también le atribuye el asalto a en vivienda tras quedar en libertar por los hechos anteriores.

Las pesquisas comenzaron tras las denuncias. En la primera de ellas, un vecino del municipio de 61 años comunicó en sede policial que había sido drogado en su domicilio por una mujer que había conocido en un pub y a la que invitó a su casa para tomar una copa más. El hombre aseguró a los agentes que se despertó al día siguiente muy aturdido, con poca coordinación y echando en falta más de 500 euros en efectivo, su móvil y una tablet, mientras que de la mujer no había ni rastro. El perjudicado acudió a un hospital, donde una analítica arrojó positivo en benzodiacepinas, sustancia conocida por su potente efecto sedante. "Las averiguaciones apuntan a que la invitada del afectado vertió un fármaco en su copa y, una vez dormido, tuvo vía libre para desvalijar la vivienda", ha explicado la Comisaría Provincial en un comunicado.

La segunda denuncia señalaba a que una mujer que se había presentado por sorpresa en casa de un septuagenario, al que derribó cuando le abrió la puerta causándole una herida sangrante en el mentón. "Acto seguido, y aprovechando la vulnerabilidad del varón, la intrusa le obligó bajo amenazas a ir a un cajero para extraer más de 1.000 euros", han detallado. Las diligencias practicadas por los agentes, incluidas las tomas de declaraciones y la inspección ocular, pusieron a la Policía Nacional sobre la pista de la sospechosa, identificada con ayuda del rastro que dejaba el móvil robado a la primera víctima.

Otro robo tras quedar en libertad

Una vez detenida, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su puesta en libertad. Poco después, la Policía Nacional volvió a detenerla como presunta autora de un hurto en una vivienda de Ronda a la que accedió por una ventana abierta para sustraer varias tarjetas bancarias, juegos de llaves y 830 euros en efectivo.